COZUMEL, Q. Roo.- Como un posible caso de negligencia, podría quedar la decisión de personal del Hospital General, que ante la presencia de una mujer con fuerte dolor y que consideraba que podría dar a luz en cualquier momento, decidieron regresarla a su casa indicándole que aún no era el momento y no tendría porqué estar solicitando el servicio de urgencia, debiendo regresar unas seis horas después para su revisión.

El calvario padecido por Mariely “N”, de 23 años de edad, incluye la falta de atención oportuna, ultrasonidos y otros servicios médicos que optaron por contratar de manera particular, antes de dar a luz en la sala de su casa, por temor a regresar a la clínica donde la regañaron y regresaron a su domicilio, explica la familia.

Reina “N” familiar de la paciente, explicó que desde la gestación detectaron la deficiencia en la atención de control porque las últimas ocasiones que acudió a cita, no se encontraba el médico e incluso, en otro momento, una enfermera tuvo que realizarle el ultrasonido, aunque fue sincera al explicar que no tenía la experiencia o capacidad para tal tarea, por lo que acudieron a un médico particular.

Sin embargo, durante la noche del jueves, comenzaron los síntomas, considerando que es el segundo embarazo de Mariely, por lo que avisaron a la familia, ya que para la madrugada no resistía el malestar y acudió acompañada de su madre a la sala de urgencias del Hospital General de Cozumel, donde en lugar de atenderla, “fue reprochada y prácticamente regañada por asistir cuando aún le faltaba mucho para que se alivie”, indicó la familiar.

A pesar de explicarle al personal en turno que tuvieron que pagar un servicio de taxi para poder llegar a la clínica, le dijeron que se tenía que retirar y regresar alrededor de las nueve de la mañana del viernes para su chequeo.

En casa y con los dolores, al parecer de las contracciones, la joven mujer caminaba constantemente y al estar en la sala de su hogar, sintió que su bebé ya estaba naciendo, por lo que pidió ayuda y prácticamente dio a luz apoyada por su madre, solicitando una ambulancia que la trasladó finalmente al Hospital General, donde espera la valoración de salud de la pequeña.

“Esto no es justo para nadie, las autoridades médicas seguro se lavarán las manos y minimizarán el hecho, pero es una clara negligencia que ojalá sea atendida por sus superiores”, exigieron.