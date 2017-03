Mientras los alemanes y los noruegos adquieren cerca de 17 libros al año, aquí en nuestro México se lee en promedio una sola obra en un año, y el 40% lo hace para cumplir con sus responsabilidades académicas y no por amor a la lectura, convirtiendo a nuestro país en uno de los que menos lee en el mundo.

El viernes pasado estaba en una tienda que es muy famosa por la variedad que tiene de libros y revistas a la venta, y me llevé una sorpresa al ver los precios de los libros.

Es una realidad que durante el año 2016 los supermercados iniciaron una alza paulatina en sus precios, pero esto no había pegado a los libros, y se me hace muy difícil promover el hábito de la lectura cuando los precios de los libros son tan elevados y, en muchos casos, exorbitantes.

Me pregunto si tendremos que quedarnos con las versiones digitales, ya que éstas no tienen costos de flete, impresión, envoltura, distribución y mil etcéteras que se tiene que calcular.

Me da pena sólo el pensar que toda la parte cognoscitiva, cultural, didáctica, lúdica en este país y en América Latina es sólo para unas cuantas élites que pueden pagar los precios de todo esto.

No estoy a favor de que la cultura sea gratis, pero sí muy, pero muy accesible para todos. Recordemos los padres de familia el inicio de clases y lo que nos cuesta el dichoso paquete de libros de texto y, en ocasiones, no se trata de si lo puedo pagar o no, se trata del abuso que ejercen sobre nosotros teniendo que comprar algo de manera obligatoria.

No podemos promover la cultura en ninguna de sus facetas con precios únicamente para la élite económica que, además, no es ni la más culta, ni la que más consume cultura.

Se tiene que pensar en tabuladores literarios para que podamos tener todos, el acceso a libros, y así podamos elevar el promedio de lectura anual en este país.

Tengo el vicio de la lectura, y cuando uno tiene vicio paga uno lo que sea, pero no puedo seducir a nadie para que tenga este vicio si los precios no hacen complicidad con éste su servidor. Algo se tiene que hacer. Hasta la próxima semana.