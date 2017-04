Piden ayuda al gobernador para Betanzos Jr.

Ángel Villegas/SIPSE

CANCÚN, Q. Roo.- Desconcierto y preocupación mostraron los padres del tritón, Fernando Betanzos Jr., después de enterarse que la Comisión para la Juventud y el Deporte de Quintana Roo (Cojudeq), había reducido la beca que percibía su hijo.

En este sentido, Fernando Augusto Betanzos Tenorio y Pilar Rodríguez Rascón, solicitaron por esta vía la pronta intervención del gobernador del estado, Carlos Joaquín González, para que tome cartas en el asunto y su vástago recupere lo que ‘durante más de 20 años merece por su esfuerzo y dedicación’.

“Quiero aprovechar este espacio que nos brindan para hacerle un llamado al gobernador, Carlos Joaquín González, quien conoce muy bien la trayectoria de Fernando. Estoy segura que es uno de los pocos atletas del estado con la trayectoria que tiene.

Siempre ha dado resultados, su currículum es largo, fuerte y contundente, entonces, no veo por qué volver a restaurar lo que ya tenía, inclusive, mejorarla. Lo pueden apoyar comprándole los boletos de avión y las estancias de hotel durante sus viajes”, expuso su madre, Pilar Rodríguez.

Por su parte, su padre, Fernando Augusto Betanzos Tenorio, manifestó que ‘creemos que estas cosas son para motivar a los deportistas’.

“Sin avisarle ni nada, le bajan la beca, y recibe un dinero al cincuenta por ciento de lo que percibía antes. Es muy desmotivante.

Fernando tiene un talento que no muchos tienen. Hemos trabajado mucho con él, así que de nuestra parte, lo seguiremos apoyando.

No hay dinero que alcance. En México, por ejemplo, no hay el tipo de apoyo que sí hay en otros países.

Hay otros más chicos que el nuestro, como Hungría, que sabemos que tienen un apoyo impresionante para atletas con talento”, sentenció Betanzos Tenorio.

Agregó que ‘para los próximos tres años y medio tiene metas muy altas’.

“Me junté con Ivar Sisniega, y me comentó que llevó a la Conade un proyecto para apoyar a chicos de alto rendimiento, aunque al parecer, Alfredo Castillo, su titular, ni lo leyó o no le dio importancia.

Como no hay dinero, o al menos es lo que dicen, pues los proyectos que se tratan de dinero, como que no los toman mucho en consideración. Nosotros no queremos un proyecto a medio año o a uno, pero sí uno hasta Tokio 2020, para que llegue Fernando. Ya después, decidirá si sigue o no”, consignó.