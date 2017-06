Se registran encharcamientos y cierre de puertos de navegación

Pedro Olive/ SIPSE

CANCÚN, Q. Roo.- Con puerto cerrado, únicamente abierto para el cruce de pasajeros de Isla Mujeres a Cancún y viceversa, el reporte de tres encharcamientos de la ciudad atendidos por el cuerpo de Bomberos, Servicios Públicos, y Protección civil, arrancó la semana, esto a raíz de las lluvias que está generando la depresión tropical que actualmente está en sureste del Golfo de México y el norte de Yucatán, con desplazamiento hacia el noroeste, según la información del Servicio Meteorológico Nacional.

En el transcurso de la tarde ayer, la Comisión Nacional del Agua (Conagua), dio a conocer que en el océano atlántico se formó la tormenta tropical “Bret”, que en los próximos días podría impactar el estado.

“Por las condiciones climatológicas producidas por la depresión tropical, y como medida de prevención, fue cerrado el puerto, no sólo en Cancún, si no en casi todo el estado, a excepción de Chetumal, que está siendo valorado por las autoridades para saber si se cierra a actividades turísticas o de recreación; únicamente está abierto el paso a las embarcaciones de pasajeros”, comentó Arturo Martínez Ortíz, capitán de Puerto de Cancún.

En el caso del cierre del puerto, la indicación se dio en las primeras horas de ayer, luego de analizar las condiciones del tiempo como visibilidad, racha de vientos, orientación del mismo, velocidad, y condición del mar, luego del análisis, decretaron que era mejor cerrarlo de manera preventiva, y fue así que se dio la orden.

La indicación se dio en las primeras horas de ayer, luego de analizar las condiciones del tiempo.

Para hoy la situación podría ser la misma, esto dependerá del análisis que se haga en relación a las condiciones de tiempo pronosticadas para hoy, y de concretarse, sería el segundo cierre consecutivo del puerto.

Mientras las actividades marítimas se cancelaron casi en su totalidad producto de las lluvias, en el centro de la ciudad, elementos del cuerpo de Bomberos junto con Servicios Públicos y Protección Civil, trabajaban en limpieza de pozos, desazolve de los mismos, así como en apertura de tapas de drenaje para que los encharcamientos disminuyeran.

“Desde la mañana tuvimos tres reportes de zonas encharcadas que nos pasó el 911, en las que apoyamos con la limpieza de las alcantarillas, y pozos, esto como parte del denominado operativo Tormenta, que se activa en condiciones similares como ahora, con presencia de lluvias fuertes”, comentó Julio César Caballero, supervisor de bases del Cuerpo de Bomberos.

Reporte de encharcamientos

Las zona con reporte de encharcamientos fueron la avenida Miguel Hidalgo y Costilla conocida como “Ruta 4”, frente a la Clínica Duarte, la Súpermanzana 32, sobre la avenida Andrés Quintana Roo frente a Plaza Outlet, en específico, frente al City Club; y en Donceles 28, que todos los años tiene los mismos problemas por un deficiente sistema de absorción de pozos.

“El principal problema que tiene Cancún, es que carece de drenaje pluvial, todo se va a los pozos de absorción y drenaje sanitario, a esto le sumamos la basura que tapa las alcantarillas y van al pozo, ahí están las inundaciones”, comentó Roberto Quiroz, presidente del Colegio de Ingenieros.

Pese a que no hubo lluvias fuertes en la ciudad, en algunos puntos de la ciudad, como el cruce de las avenidas Sayil con Tulum, las alcantarillas estaban rebozando, sacando los desechos del drenaje sanitario de los hogares, además de emitir olores desagradables.