Rubi Velázquez/SIPSE

CANCÚN, Q. Roo.- Incumplimiento de convenios de colaboración entre la Secretaría de Educación y Cultura (SEyC), el Sistema para Desarrollo Integral de la Familia (DIF) y la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), propició desde 2015 la falta de alimento para alrededor de 800 alumnos, de cinco instituciones de nivel primaria, incluidas en el programa de Escuelas de Tiempo Completo en Cancún.

El convenio se realizó hace dos años e incluyó tres aspectos: la construcción de desayunadores escolares por parte de la Sedesol, la adecuación de instalaciones a cargo del Sistema DIF, que además se comprometió a proporcionar no perecederos; alimentos y bebidas complemento para el desayuno, con un costo de cinco pesos por porción, y por último la labor de la SEyC sería la de proporcionar ocho pesos por niño para cada alimento, como parte del programa de Escuelas de Tiempo Completo, sin embargo, ninguno de estos puntos ha sido cumplido en su totalidad, indicaron padres de familia de los menores afectados.

Los estudiantes acuden diariamente a las escuelas “Lauro Aguirre”, en la colonia Tres Reyes; “Río Hondo”, en el asentamiento irregular Santa Cecilia; “Juan Sabines Gutiérrez”, ubicada en la colonia Chiapaneca; la primaria “Tenochtitlán”, de la colonia México, y una escuela más, en la colonia el Porvenir, todas estas pertenecientes a la zona escolar número 051 y localizadas en zonas de escasos recursos, donde las familias no pueden costear por sí solas lo que cuesta un desayuno completo para uno, dos o hasta tres hijos, comentaron directores de las instituciones antes mencionadas.

En un principio Sedesol construyó tres desayunadores escolares y se comprometió a que antes de concluir ese año, estarían terminados los dos restantes, ya que al ser escuelas de Tiempo Completo con jornadas de 7 a 15 horas, requerían brindar un espacio de alimento para los estudiantes, pero la construcción de estas últimas nunca se realizó.

El DIF, por su parte, habilitó a medias los espacios, ya que la tubería no fue instalada de forma correcta, la tarja era demasiado pequeña para el lavado de trastes, además de que suministró alimento no perecedero por un lapso de tres a cinco meses, sin embargo, la base de esos acuerdos era el contar con el apoyo económico de la SEyC, en el cual entregaría a la institución ocho pesos por niño como parte del programa escuelas de Tiempo Completo, cantidad con la que las escuelas pagarían al DIF cinco pesos por los insumos que les eran entregados y conservarían los tres pesos restantes para la compra de otro tipo de alimentos, pero esto no fue posible mantenerse por más de 100 días, ya que la SEyC no cumplió con su parte del acuerdo y propició que todo lo demás se fuera por la borda, recalcaron los titulares de las escuelas.

Actualmente las construcciones o “galerones” como las llaman padres de familia y profesores, se encuentran sin tuberías de agua o gas, puertas, tarjas o ventanas, ya que a pesar de que para la entrega sí se contaba con estas tres últimas, los amantes de lo ajeno se han encargado de dejar las instalaciones sin nada, y aunado a la lluvia que se filtra por la mala construcción de los desayunadores, son factores para que los 800 menores permanecieran sin alimento y desencadenó el que maestros y directivos optaran por acortar la jornada educativa de 7 de la mañana a las 14 horas y evitar con ello el que los niños estuvieran sin alimento tanto tiempo.