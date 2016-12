Además, los comercios ambulantes contribuyen a que las empresas establecidas no generen ganancias.

Octavio Martínez/SIPSE

PLAYA DEL CARMEN, Q. Roo.- Para el 2017, los comercios de la ciudad se pueden ver afectados ante el panorama económico que se vislumbra a nivel nacional, en especial por al alza del precio del dólar y por el tema de los costos de las gasolinas.

Lo anterior lo dio a conocer Pablo Alcocer Góngora, presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco-Servitur), quien comentó que el tema del ambulantaje también afectará con cierres en comercios establecidos, si no se toman las medidas necesarias.

“Se ve un 2017 muy complicado, por varios factores como el de los precios de las gasolinas, el tema del precio del dólar (…) habrá cierres de comercios, pero no sabemos cuántos, no sabemos qué número, pero de que habrá, habrá”, explicó el líder del gremio.

Pese a que se había prometido la erradicación del ambulantaje por parte de la presente administración municipal, sigue habiendo muchos sitios de la localidad donde hay aún este tipo de comercio sin un control.

Explicó que por el momento no han vuelto a insistir en el tema del ambulantaje, pero esperan que para el siguiente año se pueda tratar el asunto con más profundidad.

Abundó que debido a esta circunstancia, los casi dos mil comercios afiliados a la Canaco-Servitur, no han podido tener una fuerte alza en sus ventas en temporada alta.

Trabajan en la regulación

Los sectores que se ven más afectados, son los comercios involucrados directamente en el turismo, así como el de la venta de ropa y alimentos.

“Estamos trabajando en el tema de regulación de este tema, pues no hay una buena regulación, además venden cosas apócrifas, no hay garantías para los consumidores, no hay certeza”, indicó.

Exhortó a la población a cuidar su economía con un consumo responsable, pues el poder adquisitivo de la mayoría de la población se verá afectado.

“Habrá una contracción en la dinámica económica y los afectados serán los pequeños y medianos empresarios”, dijo.