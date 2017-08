Redacción/SIPSE

CANCÚN, Q. Roo.- En un suntuoso evento que emuló a la entrega de Premios Óscar, la empresa líder regional en servicios en destino Nexus Tours, realizó la tercera entrega de reconocimientos a proveedores (Suppliers Awards) que premia los altos estándares de calidad, contando con la participación de Remberto Estrada Barba, presidente municipal de Benito Juárez; Máximo García Rocha, subsecretario de promoción turística del Estado; Jane A. García, directora de turismo de Benito Juárez; y Sergio González Rubiera, presidente de la Asociación Mexicana de Agencias de Viajes (AMAV).

A partir de 2015, Nexus Tours agradece, premia y enaltece a los mejores proveedores de servicios turísticos del estado, con un reconocimiento que trasciende las fronteras. Este año nuevamente lo realizaron en el Hotel Royalton en el salón Viento y Fuego, en punto de las siete de la noche del pasado jueves.

Reconocimiento a Proveedor del Año a Cancun Adventures

Escultores de sueños

Rubén Gutiérrez director internacional de Nexus Tours, dirigió un emotivo discurso en el que no se cansó de agradecer a todos sus proveedores por la cooperación y alianza, destacando el gran capital humano con el que cuentan e hizo un tributo al liderazgo, porque cada prestador crea grandes experiencias individuales ofreciendo un servicio único.

Por su parte Reto Staub director México, habló frente a un recinto lleno de la importancia de seguir innovando para mantener el éxito. Tomando como directrices la diferenciación, el valor agregado, la segmentación, distribución y multicanal, para ser capaces de dar al cliente lo que necesita.

Gustavo Molinari, Pedro Dominguez, Reto Staub, Ruben Gutierrez, Federico Imposti y Alejandro Montes, directivos de Nexus Tours.

Premiados Suppliers Awards 2017

Managers Mexico.

Directivos y representantes de servicios turísticos, recibieron reconocimientos en ocho categorías: Más innovador, Aquaworld; Best promotors, Cancún Passion; Best promotion, Dolphin Discovery; Más calidad, Alltournative; Tour más vendido, Xcaret Plus; Mayor crecimiento, Explora; Máximo valor, Albatros; y Proveedor del año, Cancun Adventures.

También ejecutivos de empresas transportadoras fueron galardonados, entre los que destacan: TENA, Ofir Tours, Travel Jeks, Turismo Carsa, Transportadora Roes, Transporte Mayab, Ground Connection, Transportadora Terrestre Riviera del Sol y Kool Travel.

Nexus Tours continúa así a la vanguardia con tours, excursiones, transportación, paquetes para grupos, convenciones y bodas, con presencia en 14 países, 34 destinos y 20 años de experiencia.