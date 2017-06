Agencia (Ángel Cabrera)

PLAYA DEL CARMEN.- Gabriel Mendicuti Loria, ex secretario de Gobierno durante el sexenio de Roberto Borge en Quintana Roo, es acusado, junto a su esposa Damaris Menes Ramos, de presuntamente desviar 1.4 millones de pesos destinados al apoyo de niños con autismo.

Los recursos fueron otorgados en 2015 al Centro Terapéutico para el Desarrollo Infantil Kodomo, organización de la sociedad civil presidida por la esposa del ex secretario de Gobierno, e integrante del círculo cercano de Roberto Borge, actualmente detenido en Panamá por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, informa el portal 24Horas.

También te puede interesar: Los remates de Félix González que continuó Borge

Los 1.4 millones de pesos corresponden a fondos federales del programa Hábitat de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) y fueron transferidos a la organización Kodomo por el gobierno municipal de Solidaridad, con el objetivo de promover acciones de prevención, sensibilización y capacitación sobre el autismo.

De acuerdo con un vídeo publicado en la plataforma YouTube, el 15 de agosto se habría firmado el contrato 002/2015 entre la localidad de Solidaridad y el Centro Terapéutico para el Desarrollo Infantil Kodomo, sin que hasta el momento exista evidencia de que los recursos se utilizaron en beneficio de niños con autismo.

Dicho contrato está firmado por Menes Ramos, esposa del ex secretario de Gobierno y Mauricio Góngora Escalante, ex alcalde y ex candidato a la gubernatura de Quintana Roo por el PRI.

La asociación Kodomo también está involucrada en la denuncia por el remate de reserva territorial en Quintana Roo, debido a que durante el sexenio de Borge se le adjudicó un predio en Playa del Carmen por un valor de cero pesos, cuando su precio real es de 15 millones.

De acuerdo con las denuncias presentadas por el actual gobierno de Quintana Roo, encabezado por Carlos Joaquin González, el 19 de julio de 2013, 16 mil 884 metros cuadrados fueron prácticamente regalados a María Ramos Zúñiga, quien el 15 de mayo de 2014 los donó a su hija Damaris Menes Ramos, quien, a su vez, los cedió en comodato a su asociación, el Centro Terapéutico para el Desarrollo Infantil Kodomo.



Es decir, que la triangulación y entrega a título gratuito del predio a Damaris Menes, se dio cuando su esposo ejercía el cargo de secretario de Gobierno de Quintana Roo.