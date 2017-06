No tengo nada que temer: Javier Zetina

Claudia Olavarría / SIPSE

CHETUMAL, Q. Roo.- Javier Félix Zetina González, ex auditor superior de Quintana Roo, tomará un descanso del servicio público, luego de renunciar al cargo en dos ocasiones, porque desde su punto de vista, no se daban las condiciones para su desempeño profesional.

“Pedí una licencia de 60 días para poner en orden unas cosas personales y separarme del cargo de la auditoría”, destacó Zetina González.

El ex funcionario estatal estuvo activo en la Auditoría Superior del Estado (Aseqroo) de junio 2016 al 31 de marzo 2017, en esta última fecha debía entrar en vigor la renuncia presentada al Congreso local dos semanas antes, misma que fue rechazada por la XV Legislatura, por lo que solicitó una licencia de 60 días naturales sin goce de sueldo y fue el pasado lunes 29 de mayo que presentó una segunda renuncia con carácter de irrevocable al cargo, misma que se hizo efectiva el 29 de mayo.

La polémica acompañó a Zetina González desde la propia elección, cuando en junio pasado la Comisión de Hacienda de la XIV Legislatura sesionó en el hotel Royalton en Puerto Morelos.

El argumento de sesionar fuera del Congreso local fue que la mayoría de los aspirantes y diputados residían en Cancún y por ello se acercaban a la zona para que no hubieran tantos traslados hasta la capital.

Respecto a la liberación de responsabilidades por el mal manejo de recursos públicos del ex tesorero, el ex director de Egresos y el de Obras Públicas de la administración de Mauricio Góngora Escalante en Solidaridad, Zetina dijo desconocer el tema y lo que se haya publicado.

Bonilla Iglesias, ex director de Ingresos en Benito Juárez y ex auditor suplente de la Aseqroo, enfrenta una denuncia por mal desempeño de la función pública.

En el caso de Zetina González, dice que espera no haya una persecución, porque no hay ninguna circunstancia para ello, aunque en un dado caso como ciudadano estaría enfrentado y resolviendo porque no tiene nada que ocultar ni temer.

“Soy de Cozumel, nací en Cozumel y espero que diosito me guarde el día que yo fallezca y esté en Cozumel”, resaltó.