Nora Leticia Cerón toma las riendas del Teqroo

Benjamín Pat / SIPSE

CHETUMAL, Q. Roo.- La magistrada Nora Leticia Cerón González asumió ayer la presidencia del Tribunal Electoral de Quintana Roo (Teqroo) en sustitución de Víctor Vivas Vivas, quien renunció al cargo la semana pasada.

En conferencia de prensa, los tres integrantes del pleno del Tribunal dieron a conocer el resultado de la votación derivada de una reunión privada, donde se eligió a la nueva magistrada presidenta.

A pesar de que en un principio la renuncia y convocatoria realizada por Vivas Vivas era para elegir a quien terminaría el actual período de la presidencia, ayer se informó que la magistrada estará por tres años.

Tras la designación, Cerón González reconoció que uno de los principales retos es recuperar la imagen de la institución y mantener la confianza de los ciudadanos, después de la serie de acusaciones que fueron vertidas contra los magistrados.

“Después de la resolución que dio el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación esperamos que se dé vuelta a la página y que trabajemos por los ciudadanos”, mencionó la magistrada.

Víctor Vivas Vivas afirmó que las acusaciones en su contra únicamente buscan lastimar la imagen del Teqroo y de los magistrados.

Desde el primer momento advertimos de forma respetuosa que el Congreso del Estado carecía de facultades para conocer de las referidas acusaciones, sin embargo, ante la implementación del juicio político en nuestra contra los tres magistrados acudimos ante el Tribunal Electoral Federal en defensa de nuestros derechos político electorales”, señaló.

Nora Leticia Cerón González permanecerá en la presidencia hasta mayo del 2020 un año antes de concluir su período como magistrada. Vivas Vivas seguirá como magistrado electoral.

La nueva magistrada presidente no quiso hablar sobre los audios filtrados y que ha provocado que algunos partidos como Acción Nacional (PAN) y de la Revolución Democrática (PRD) exijan sus renuncias. Aseguró no haber escuchado el contenido de los audios, donde el ex presidente del Teqroo señala que deben sus cargos al ex gobernador.