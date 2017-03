NosotrasParamos apuesta por disminuir violencia de género

Rubi Velázquez/SIPSE

CANCÚN, Q. Roo.- Fomentar relaciones armónicas para que la violencia de género disminuya, es el objetivo del colectivo local “Ni Una Menos”, al dar a conocer ponencias y talleres que se realizarán del 21 al 28 de marzo como parte de la “Semana Feminista” #NosotrasParamos.

“La postura del colectivo es sumar, construir, avanzar y brindar a Quintana Roo y a Cancún en particular, un espacio donde no tengamos que ocultar la violencia por miedo a que los turistas no vengan, sino que trabajemos para que esa violencia cada vez disminuya y para que nuestras relaciones en la ciudad sean relaciones armónicas”, recalcó Vanessa Gonzáles Rizzo, integrante de la agrupación.

El auditorio de la Universidad del Sur será sede de arranque del proyecto el próximo martes a las 10 horas, y los talleres vivenciales e interactivos se realizarán también en horarios vespertinos, en espacios como “El tallercito” de la Casa de la Cultura y el planetario Ka’Yok’.

La cartelera completa de los eventos para toda la familia, puede consultarse vía facebook en “Colectivo Ni Una Menos Cancún”, indicó Paola Feregrino, directora en CIAM Cancún A.C., e integrante del colectivo.

Asimismo, señalaron que los eventos tendrán un toque de picardía y que las actividades permitirán interactuar, convivir y también reflexionar tocando temas cruciales desde diferentes perspectivas y de acuerdo con el sector de la población a la que esté dirigida cada sesión; niños, jóvenes, hombres o mujeres.

El evento fue dado a conocer ayer en conferencia de prensa, en las instalaciones de Fundación Olympus y al que asistió también Celina Izquierdo, integrante del colectivo y del Observatorio de la Gobernanza para la Cooperación y el Desarrollo A.C, quien comentó que en lo que va del año, siete las mujeres han fallecido a causa de la violencia, cuyos casos podrían ser considerados como feminicidios, si se contara en Quintana Roo con esa tipificación.