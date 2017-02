Alejandra Flores/SIPSE

CANCÚN, Q. Roo.- La sonido terapeuta, Esmeralda Melhado, el psicólogo Juan Briones y la artista plástica Daniela Palacios, crearon un singular concepto para despertar la creatividad, ejercitar la introspección, experimentar con los materiales y dar cauce a las emociones a través del taller ExpresArte, una intensa sesión de cuatro horas continuas en donde los asistentes iniciarán y concluirán una obra de arte en bastidor y podrán, al finalizar, interpretar el resultado plástico y psicológico, bajo la guía de los expertos.

Este taller es algo que no se había probado antes en Cancún, afirmó Esmeralda Melhado. “Yo me dedico al trabajo con los sonidos, como terapia pero también pinto y soy creativa. Me he dado cuenta del poder que tiene el sonido para liberar emociones contenidas en el cuerpo y el inconsciente, y también sé que no siempre las personas saben qué hacer con esa liberación o a veces ni siquiera se dan cuenta de que sucede, indicó.

"Este taller es una idea que formulé como una forma de darle una vía a esa liberación, de manera que pueda ser plasmado de forma natural y convertirse en una obra de arte. Ya hicimos el primer taller y nos fue muy bien. Todos quedamos muy contentos con los resultados”, aseguró.

Para todo el público

El taller, explicó la terapeuta, está dirigido a todas las personas que tengan la inquietud de sanar alguna emoción, de experimentar y conocer algo de ellos mismos, de pintar un cuadro solo porque siempre han querido, aunque no lo hayan hecho antes.

Está también dirigido a pintores o artistas plásticos que quieran inspirarse en un entorno diferente y experimentar con el sonido como fuente de creación.

Durante el taller, la reconocida artista Daniela Palacios, pone en práctica su experiencia y ofrece algunas técnicas de pintura para poder crear en conexión con tu sentir y no con tu mente, mientras que el psicólogo Juan Briones, “nos guía en el sentido de comprender la importancia de una expresión sana de las emociones, nos asiste durante todo el trayecto y al final nos da una interpretación de cada cuadro”.

El taller ExpresArte se llevará a cabo el próximo 11 de febrero en las instalaciones del Centro de la Cultura y las Artes, en la avenida Tulum, y tendrá una duración de 9 a 13 horas. El cupo es limitado a 20 personas, e incluye materiales y coffe brake.