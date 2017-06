Chetumaleño confía en conseguir el oro

Raúl Caballero/Enviado sspecial/SIPSE

MONTERREY, N.L.- "Vengo por mi quinto oro nacional, regresé a este deporte con todo y ahora a refrendar el título", así se refirió Víctor Güemez, cuatro veces campeón de levantamiento de pesas, previo al arranque de la disciplina en la Olimpiada Nacional 2017.

El chetumaleño señaló que después de la Olimpiada de 2016 se alejó del deporte varios meses, sin embargo, lo rescató su entrenador y prometió mantener el cetro y ganar su quinto oro.

"Estoy listo y decidido a pelear todas las medallas, estuve un tiempo fuera de la lucha, pero ahora regreso en buena forma y con el deseo de Nuevo León", dijo.

"Tengo plena confianza de llevarme el oro, es algo que trabajé y vamos a lograrlo, claro no será fácil, pero no dejaré que me quiten el cetro, ellos podrán llevarse plata y bronce", comentó.

"Los rivales a vencer son Jalisco, Nuevo León, Baja California y Yucatán, sin embargo, no aflojaré y buscaré estar concentrado y con las pilas recargadas para salir y dar lo mejor en esta Olimpiada Nacional", finalizó.