Chetumaleña hace historia en Olimpiadas Nacionales

Miguel Maldonado/SIPSE

CHETUMAL, Q. Roo.- Tuvieron que pasar siete años, desde la inauguración de la fosa de clavados de Chetumal, para que Quintana Roo consiguiera una medalla dentro de las Olimpiadas Nacionales, y fue gracias al esfuerzo y dedicación de la capitalina de 15 años de edad, América Citlalli Martínez Sarmiento, que ha pasado a la historia dentro del deporte estatal, como la primera clavadista en subir al podio en la máxima justa deportiva en nuestro país.

La fosa de clavados de Chetumal se inauguró un 10 de agosto de 2010, durante la administración de Félix González Canto como gobernador de Quintana Roo, y desde entonces comenzaron los trabajos con un grupo de niños que buscarían cosechar triunfos para la entidad en un deporte completamente nuevo para el estado.

Desde esa época, una de las atletas que inició dentro de esta disciplina fue América Citlalli Martínez Sarmiento, que se enamoró de este deporte desde su apertura y se unió al equipo de trabajo con el entrenador cubano, Gehanyuri González Calzada.

América vio pasar los años, procesos de Olimpiadas Nacionales en los que la entidad nunca había podido subirse al podio ni figurar en los primeros lugares dentro de este deporte, y en lo personal, no había podido cumplir su sueño, hasta ahora.

“Pasé muchas cosas en años anteriores que me limitaron en cuanto a mis participaciones en Olimpiadas Nacionales, tales como lesiones, que me dejaron fuera de competencia cuando me encontraba en mi mejor momento”, recuerda.

Ahora, con 15 años cumplidos, América subió de categoría y viajó a Monterrey para representar a la entidad en el Campeonato Nacional Juvenil, donde tendría que verse las caras con las grandes potencias de los clavados como Baja California, Jalisco, Nuevo León, entre otros.

El edificio de vestidores a punto de colapsar, la carencia de equipamiento como alberca de esponja, gimnasio, camas elásticas y demás artefactos quedaron en el olvido en el momento que la chetumaleña se subió a la plataforma de Monterrey, pues fueron más grandes sus ganas de triunfar que cualquier obstáculo que se le ha presentado a lo largo de estos siete años.

América Citlalli Martínez Sarmiento ocupó la tercera posición de su especialidad y con ello se colgó la medalla de bronce en este Campeonato Nacional Juvenil, lo cual le llena de completo orgullo.

“Es lo más hermoso que me ha pasado dentro de este deporte y me llena de orgullo el haber obtenido esta medalla porque es el fruto de tantos años y tantos esfuerzos que hemos hecho tanto mi familia, mi entrenador y yo”, dijo.