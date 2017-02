Alejandro García/SIPSE

CANCÚN, Q. Roo.- Tras varios señalamientos y cuestionamientos por parte del sector empresarial hacia el gobierno municipal en torno a la opacidad con que se actuó en relación al proyecto de la rueda de la fortuna, ubicado en el estacionamiento del mercado de artesanías “Coral Negro”, y luego de analizar de qué manera procedería la autoridad ante la falta de permisos, finalmente la Secretaría de Desarrollo Urbano del Ayuntamiento de Benito Juárez suspendió la obra.

Dicha obra, que planeaba iniciar operaciones el 14 de febrero, inició hace 15 días aproximadamente; el proyecto de la compañía “Dutch Wheels International” no cuenta con ningún permiso por escrito de ninguna autoridad, y sin embargo la construcción se llevó a cabo sin ningún problema y pese a los cuestionamientos de diferentes cámaras empresariales.

También te puede interesar: ¡Malas noticias! Suspenden proyecto de la Rueda de la Fortuna

La base de esta atracción ya estaba lista y ayer se tenía programada la colocación de la rueda, sin embargo, personal de la Secretaría de Desarrollo Urbano se presentó en el lugar para colocar sellos de suspensión toda vez que existe un incumplimiento en las obligaciones por parte del director responsable de la obra, conforme a lo previsto en el artículo 43 fracción I y VII del reglamento de construcción para el municipio de Benito Juárez, es decir, colocar en un lugar visible de la obra un letrero con su nombre y, en su caso, el de los corresponsables y su número de registro, número de licencia de obra y ubicación de la misma.

Tras la colocación de los sellos de suspensión a la obra, se intentó conocer qué procedería o de cuánto sería la multa que tendría que pagar la empresa, sin embargo, Francisco Javier Zubirán Padilla, secretario de Desarrollo Urbano, no atendió a medios de comunicación y en cambio se emitió un comunicado de prensa, en el que se indica que la dependencia decidió suspender la obra para verificar la consistencia y viabilidad.

De acuerdo a la ley, la suspensión temporal se otorga por 15 días a los propietarios para presentar la documentación ante la Comuna, de lo contrario se puede aplicar la clausura.

“Este procedimiento legal se debe llevar a cabo en cualquier obra o construcción, de suspensión. Si yo llego a un inmueble y presenta la documentación, no hay ningún problema, pero si no la muestra, procede a suspender; si en 15 días no se acercan con nosotros a Desarrollo Urbano, ya se clausura la obra”, finaliza el boletín de prensa.

Previo a la suspensión, en un evento llevado a cabo en la Universidad del Caribe, como preocupante, decepcionante e inclusive peligrosa calificó Francisco Córdova Lira, miembro de la Comisión de Imagen Urbana de Cancún (Cimuc), a la autoridad municipal que ha sido opaca en un proyecto de esta naturaleza.

“Es un proyecto que tiene un impacto muy serio por la ubicación, las estructuras siempre son riesgosas en nuestra localidad y más éstas que están al aire; no tienen ningún permiso, nosotros (Cimuc) estuvimos sentados con los desarrolladores varias horas y no tienen un solo permiso firmado, sólo tienen un permiso para feria, que es más fácil de obtener, pero no es lo mismo”, declaró.

Córdova Lira dijo, tras verificar en el Ayuntamiento, que no hubo ningún estudio de impacto ambiental, de vialidad, de viabilidad, de protección civil.

“No sé qué tanto nos afecta tener una rueda de la fortuna en el lugar, lo que sí nos afecta es tener una autoridad tan débil, tan opaca, con tan poca personalidad y poca seguridad”, puntualizó.

(Fotos y video: Luis Soto)