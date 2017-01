Puede ser que después de detenerte la policía en un retén encuentre que circulas con la licencia vencida y tengas qué pagar por ello, pero eso no hace legal el hecho de haberte detenido sin motivo. La "revisión de documentos" no puede ser motivo para interrumpir tu libre tránsito.

¿Circulas sin tarjeta de circulación? No es problema tuyo cuando el gobierno del estado no te la ha proporcionado aunque hayas realizado tu trámite y cumplido con la obligación como ciudadano. No puede ser aceptable que el gobierno "no tenga placas" a un mes de haber iniciado el año.