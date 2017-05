Peligran 70 mil coches sin placas por operativos (video)

Pedro Olive/SIPSE

CANCÚN, Q. Roo.- Juan Vergara Fernández, titular de la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan), señaló que a más tardar el 30 de junio terminarán el proceso de pagos, y después de eso, autoridades de Tránsito municipal pueden hacer los operativos para detener a quienes no tengan las placas actualizadas, sin embargo, en Cancún no habrá placas hasta aproximadamente la primera semana de julio y eso deja que los dueños de 70 mil vehículos resulten afectados.

En Benito Juárez, el parque vehicular del que se tiene registro es de 184 mil 563 autos, según la Secretaría Municipal de Seguridad Pública y Tránsito (Smspyt), de los cuales, han entregado placas a cerca de 114 mil vehículos en la ciudad, según el personal de los módulos de emplacamiento que están en las plazas Mundo Maya y Pabellón Norte.

El titular de Sefiplan dijo en un evento en Playa del Carmen el pasado jueves, que había un acuerdo entre los municipios y la dependencia de no hacer operativos hasta después de junio, cuando los pagos de placas se hayan cubierto por los ciudadanos, sin embargo, en Cancún, no se respetó y desde abril a la fecha se han realizado estos operativos.

Fue a finales de abril, cuando los trabajadores de los módulos de emplacamiento señalaron que no habría placas en al menos dos meses más, por lo que entregaron permisos provisionales de uno y dos meses de vigencia, terminando este plazo, las personas deben de regresar a los módulos para tramitar uno nuevo.

“No hay placas hasta la primera semana de julio aproximadamente, ahora lo que hacemos es renovación de permisos si ya tienen uno, u otorgarles uno, en caso de que apenas estén realizando el trámite, les darán el permiso provisional con vigencia hasta finales de junio”, señaló un trabajador de mostrador del módulo de Mundo Maya, ubicado sobre la avenida José López Portillo.

En la declaración del titular de Sefiplan, únicamente condenó que no se haya respetado el pacto entre entidades de gobierno a nivel estatal y municipal, sin embargo, no dio a conocer alguna medida para evitar estas acciones.

Le quitan moto por no tener placas 2017

Juan N, ciudadano de Cancún, fue detenido en un retén de revisión de documentos el pasado 4 de mayo, por no tener las placas nuevas que ya pagó pero por tener su permiso vencido por un día, la motocicleta en la que se trasladaba fue asegurada por Grúas Cardona y de arrastre le cobran seis mil 456 pesos, más 30.16 por cada día.

“Transitaba por la avenida Nichupté a espaldas de los soldados la mañana del cuatro de mayo, cuando elementos de tránsito que estaban en operativo denominado radar me indicaron que me detuviera, sin que haya rebasado el límite de velocidad, me pidieron mis documentos y al ver que mi permiso vencido, me tomaron la moto en garantía”, comentó Juan N, ciudadano afectado.

Pasaron 10 días desde que le detuvieron la unidad, cuando el agraviado fue a pagar la multa por no tener documentación en regla, y al intentar sacar la motocicleta del corralón, que se llevó Grúas Cardona, le dijeron que debía pagar seis mil 456 pesos del arrastre, más la estancia que hasta ese momento eran 301.6, ahora asciende a 663.52 más el arrastre.

Desde enero hasta principios del presente mes, la Secretaría Municipal de Seguridad Pública y Tránsito (Smspyt), detectó mil 912 unidades motrices con algún problema de documentación, según la información emitida por la misma dependencia.

El exhorto por parte de Sefiplan, en voz de su titular, Juan Vergara Fernández, a las autoridades municipales y direcciones de Tránsito, es que se esperen hasta julio para realizar los operativos de revisión de documentos.

