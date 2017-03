Jesús Caamal/SIPSE

FELIPE C. PUERTO, Q. Roo.- Una de las colonias más grandes del municipio, lleva más de un mes en penumbras, lo que ha provocado que vivan en inseguridad, al ser punto de actos vandálicos.

En un recorrido realizado en la colonia Cecilio Chi, los vecinos externaron su inconformidad ante la falta de alumbrado público, coincidiendo en que la oscuridad ha propiciado un incremento de robos y temen salir por la noches de su domicilio.

Sandra Moo Canul, vecina, indicó que la falta de alumbrado los mantiene en incertidumbre, sobre todo, por los niños que estudian por las tardes y salen cuando ya se ocultó el sol. El temor crece ante la apertura de dos cantinas en la colonia, cuyos horarios son vespertinos.

También te puede interesar: Exigen habitantes alumbrado público para parque

“Una vez que baja el sol, da miedo ir a la tienda y mandar a los niños, porque quedan muy oscuras las calles; no tenemos seguridad ni de estar en nuestras casas”, añadió.

Daniela Gómez aseguró que los riesgos son para chicos y grandes, pero las mujeres son más vulnerables. “A mí me han robado una bicicleta, sólo lo deje por cinco minutos afuera de mi casa y cuando salí ya no estaba, estuve dando mi vuelta por la colonia para ver si veía a algún sospechoso y nada, creo que como ven que no hay luz se aprovechan de eso”, aseguró.

Socorro Moo, mencionó que en menos de un mes, en dos ocasiones han intentado entrar a robar su domicilio, pero ha sido fallido debido gracias a sus mascotas, quienes con sus ladridos alertan a los vecinos.

En su oportunidad, el director de la Policía Municipal, Didier Vázquez Méndez, informó que mantiene una estrecha vigilancia en todas las colonias, y sobre todo, un acercamiento directo con la población para que hagan las denuncias correspondientes. Se comprometió a estar más vigilante de la zona.