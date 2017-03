Alejandra Carrión/SIPSE

CHETUMAL, Q. Roo.- Los padres de la menor S. C. C. que murió por presunta negligencia en la clínica del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), ratificaron su demanda por negligencia médica a quién o quienes resulten responsables.

Alfredo Culebro Laureano, padre de la niña, indicó que existen todos los elementos que muestran una clara negligencia hacia su pequeña, por lo que piden justicia y la revocación de la cédula profesional de los responsables.

“Vengo a levantar una denuncia contra el IMSS por negligencia médica, vamos a ratificarlo. Y manifestamos que mi hija tuvo 12 horas para ser intervenida y no lo hicieron, el motivo lo desconozco”, comentó.

Resaltó que el resultado de la necropsia arrojó que la niña perdió la vida porque se le reventó el apéndice, causándole la muerte, mientras que los médicos dijeron que era alérgica a los fármacos y alérgica a la anestesia.

“Hasta el momento no se han comunicado con nosotros, nos han negado toda clase de información y me dijeron que no tengo acceso a nada, no me querían entregar los documentos que lleve de mi hija. Están encubriendo algo”, comentó el entrevistado a las afueras de la Fiscalía General del Estado.

Investigaciones

La madre de la menor, Sahirely Cervera Bardales, externó que quiere justicia y ver en la cárcel a quien cometió la negligencia que le arrebató la vida a su hija. También pide que le retiren la cédula profesional para que no siga ejerciendo en una unidad médica como la del IMSS, donde acuden diariamente cientos de niños por diversas enfermedades.

Harley Sosa Guillén, presidente de la Comisión de los Derechos Humanos en el Estado de Quintana Roo, indicó que interpusieron una queja de oficio por los presuntos hechos en la clínica del IMSS, pero señaló que es necesario que los padres ratifiquen la denuncia que fue interpuesta ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CDH), por ser una instancia federal.

Resaltó que como comisión estatal coadyuvarán con la CDH para las investigaciones pertinentes.

Puntualizó que en lo que va del año, se han registrado 21 quejas del IMSS e Issste, aunque el 75% de los casos es contra el IMSS por negativa o mala prestación de los servicios de salud.