Mujeres exigen pago de manutención... ¡al juzgado!

Jesús Caamal/SIPSE

FELIPE C. PUERTO, Q. Roo.- Más de 10 mujeres, denunciaron públicamente que el Juzgado del Municipio, no les ha entregado el pago de manutenciones, las cuales fueron depositadas por sus ex parejas. Señalaron que desde hace un mes, aproximadamente, las traen "dando vueltas y no les pagan el dinero que les corresponde".

Elvia May Ek, habitante de Carrillo Puerto, indicó que: “Me dice que regrese más tarde o al día siguiente, porque el licenciado encargado de otorgar el recurso no se encuentra o no ha llegado. Llevo más de 20 días dando vueltas y el dinero sé que ya lo tienen, porque ya lo depositó”.

Mencionó que para la próxima semana, ya serán dos quincenas acumuladas, “en total van hacer dos mil pesos”, recurso del cual dependen no solo los gastos de la casa, sino la alimentación de sus hijos.

Mientras que Saidy Caamal Pérez, otra de las afectadas, expuso que ha tenido que realizar al menos tres viajes cada semana y siempre sale con las manos vacías. “El personal que se encuentra aquí dice no sabe nada y que es alguien de Chetumal que viene a atendernos”, aseguró.

Marta Batún Poot, otra afectada, comentó que la falta de dinero las pone en situaciones complicadas, pues aunque algunas tienen otros ingresos, hay mujeres que dependen exclusivamente de las pensiones.

En ese sentido, Jorge Cumul, secretario ejecutivo de administración del poder judicial del Estado de Quintana Roo, informó que no han pagado las pensiones alimenticias porque las amas de casa no tienen cuenta bancaria.

“Estamos enviando a la persona encargada de atender este reclamo, para que se les dé el servicio a las personas, como no tienen cuenta y al tenerla de manera directa se le podría dispersar el dinero directamente del banco, es quien en ventanilla les realiza el pago, pero hoy debe tener una solución”, refirió.