Esta es la lista ciudadanos ‘mimados’ con rebajas en el predial

Claudia Olavarría/SIPSE

CANCÚN, Q. Roo.- En el Pliego de Observaciones de la Auditoría Superior del Estado, correspondiente a la Cuenta Pública 2014 de Benito Juárez, aparece una lista de 85 contribuyentes entre empresas y personas físicas que pagaron el impuesto predial más bajo de lo que debían, con diferencias de hasta 6 millones de pesos.

El órgano fiscal señala como responsables directos, además del ex director de Ingresos, Hugo Fabio Bonilla Iglesias, a Felipe de Jesús Cohuó Dzul, director de Contabilidad, quien se mantiene en el cargo, así como Abraham Masegosa Raña, ex director general de Tecnología de Informática y Comunicación, mientras que Heyden Cebada Ramírez, ex director de Catastro municipal, aparece como solidario, y el ex contralor municipal Alonso de Jesús Alonzo Rodríguez, como subsidiario, lo mismo que Rafael Manuel Ponce Pacheco, ex tesorero de la pasada administración, quien hoy es el titular de la Unidad de Vinculación de Organismos Descentralizados.

Propietarios de bienes inmuebles y autoridades municipales en Benito Juárez infringieron el Código Fiscal Municipal, en el pago del Impuesto sobre Adquisición de Inmuebles durante el ejercicio 2014.

El pasado 7 de marzo se presentó una denuncia ante la Fiscalía General del Estado por el desempeño irregular de la Función Pública, en contra de Bonilla Iglesias y/o quien resulte autor y/o partícipe del hecho.

La querella se suma a la solicitud presentada el pasado viernes por parte del regidor de Benito Juárez, Antonio Meckler Aguilera, a la XV Legislatura para que se reabra la cuenta pública y los diputados locales revisen a detalle en qué forma fue subsanado el monto faltante.

“La cuenta fue aprobada y señala una forma de subsanar el faltante con cobros a través de la Dirección de Ingresos Coordinados y Cobranza, sin embargo, hasta hace unos días el titular era el mismo Bonilla Iglesias”, comentó Meckler Aguilera.

De esta forma los funcionarios violaron la Ley de los Municipios del Estado de Quintana Roo, la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, del Estado, así como la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público de Quintana Roo.

Buscan a los responsables

La semana pasada, el regidor Meckler Aguilera interpuso una denuncia en contra de quien resulte responsable por un adeudo de 184 millones de pesos que no ingresaron a las arcas del Ayuntamiento de Benito Juárez, de los cuales, más de 48 millones corresponden a ingresos, y de estos, 23 millones 958 mil 702 pesos son exclusivos del predial.

Los 85 casos detectados presentaban la misma dinámica: valores catastrales más bajos del valor real de la propiedad para que pagaran menos.

Uno de los casos es el de Laura María Gutiérrez Rivero, quien tenía su predio valuado en tres millones 739 mil 680.40 pesos y está catalogado como rústico baldío. Sin embargo, el órgano fiscal revisó la base de datos catastrales y encontró que ese predio valía 49 millones 600 mil 462.80 pesos.

Con ese valor de más de 49 millones debió pagar 376 mil 963 pesos, pero con el otro valor catastral solamente pagó 28 mil 421 pesos, es decir, el municipio dejó de percibir 348 mil 542 pesos.