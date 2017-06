Joven pianista atrae al público cancunense

Alejandra Flores/SIPSE

CANCÚN, Q. Roo.- Mientras las manos viajan por las teclas del piano, las miradas siguen la expresión serena del artista, es René Marines Lechuga, joven promesa mexicana, cuyo concierto despertó los aplausos de un público emocionado que cubrió, en su totalidad, las localidades del auditorio de la Casa de la Cultura de Cancún.

“Estamos gratamente sorprendidos por la cantidad de público que René Marines logró convocar a nuestra Casa de la Cultura. En general, los conciertos gratuitos que hemos tenido con extraordinarios exponentes jóvenes no lucen así, por lo que nos da mucho gusto que el público esté aquí”, afirmó Marcela Torres, directora de la Casa de la Cultura de Cancún.

También te puede interesar: Hay concierto de ópera infantil este fin de semana

Música del medioevo, del clásico y el barroco cobró vida en el piano, “la idea es ofrecer un programa de contrastes, un viaje por la historia de la música y sus diferentes exponentes, como para que el público sintiera las diferentes épocas de la música y, si tal ve una no le gustó tanto, la siguiente sí”, explicó el pianista en entrevista previa al concierto.

“En general cuando doy un recital no me pongo muy nervioso, bueno si, me pongo nervioso antes de tocar, pero después me concentro y los nervios se van”, confesó Marines Lechuga, quien hace apenas una semana tocó en el Carnegie Hall de Nueva York y de la cual expresa: “La sala es impresionante, es una sala de tanto prestigio que impone, todo es impecable, el piano en el que tocas, los presentadores, los estudios y el piano que te dan para que ensayes, fue una experiencia muy linda”.

El cancunense René Marines Lechuga regresará en breve a Monterrey, donde realiza la carrera en la Universidad Autónoma de Nuevo León, y bajo el acompañamiento directo de la maestra Antonina Dragan.

“Aun me faltan tres años, luego haré la maestría y más, porque lo que a mí me gustaría con el tiempo es no sólo dar conciertos, sino también dar clases en una universidad”, concluyó el pianista.