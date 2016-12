Agencia

PLAYA DEL CARMEN, Q. Roo.- ¡Llegó el invierno! Y aunque en la Riviera Maya sus efectos son menores con respecto a los que se sienten en otros puntos del país, los cambios de temperatura pueden dañar las vías respiratorias y hacernos recurrir a antigripales.

Sin embargo, debemos ser conscientes que estos medicamentos o antivirales no curan la gripe; aunque sí disminuyen los malestares y acortan la duración de la enfermedad por uno o dos días, así lo describe la Centers for Disease Control and Prevention, informa el portal Salud180.com.

Así actúan en el organismo:

1. Analgésicos y antipiréticos

Los que se utilizan con más frecuencias son el paracetamol, ibuprofeno y diclofenaco; los cuales, calman el dolor muscular, de cabeza, fiebre e inflamación de garganta.

2. Antihistamínico

Su efecto es bloquear la histamina (hormona que dilata los vasos sanguíneos) y evitar el exceso de mucosidad, congestión, lagrimeo y estornudos. Sin embargo, esto tiene un costo y es la somnolencia.

3. Descongestionantes

Estos actúan disminuyendo el flujo de sangre en las vías respiratorias, nariz y garganta; lo que alivia la inflamación y producción de mucosa.

Efectos secundarios de los antigripales

Al igual que otros medicamentos, los antigripales pueden causar efectos adversos, algunos de ellos son:

Náuseas

Vómito

Mareos

Tos

Diarrea

Dolor de cabeza

Si bien son poco frecuentes, debes acudir de forma inmediata al médico para evitar un problema significativo a tu salud.

Y, ¡cuidado!, no por ser de venta libre significa que puedes tomarlos sin el asesoramiento de tu médico.