Licety Díaz/ SIPSE

CANCÚN,Q. Roo.- La afluencia de personas en el Parque Urbano Kabah aumentó en esta temporada, pues muchos de los que acuden en estos días son familiares que están de visita o extranjeros que llegan al Caribe mexicano con la finalidad de pasar el fin de año con sus seres queridos.

El follaje del parque y el contacto con la naturaleza resultan atractivos para que las personas decidan acudir a realizar diversas actividades, dijo María Elvia Martínez Jurado, del área de Educación Ambiental.

“En ocasiones al ver a los animales sueltos por el parque muchos piensan que es un zoológico, y nos encargamos de darle la explicación.

“Vienen de todas partes de la república, de Chihuahua, San Luis de Potosí, Torreón”, indicó.

Presencia de familias

Desde mediados de diciembre las horas pico para hacer ejercicios es desde las 6 hasta las 10 horas; tan sólo en esas cuatro horas, llegan en promedio 300 personas diariamente.

En las tardes es fuerte la presencia de familias con niños que disfrutan de los aparatos del sitio, también disfrutan de la variada fauna que hay, como las tortugas, los cocodrilos, garzas, y patos, agregó la funcionaria.

Carreras maratónicas

“Vengo de Querétaro a visitar a mi hijo por el fin de año, y es la segunda vez que estoy en este parque, porque me gusta correr; allá en mi casa tengo un pequeño grupo con el que entreno para carreras maratónicas; me encantan los animales que veo aquí, como los coatíes, que no los conocía”, comentó Elsa Campos Hernández, mientras tomaba fotos con su celular a una manada.

María de los Ángeles Mugías Zúñiga y Carlos Macías López, forman un matrimonio con 18 años de casados, y ahora que están de vacaciones aprovechan para tomar aire puro y caminar durante una hora en los senderos que hay en el parque.