El PT y Nueva Alianza no recibirán recursos públicos en 2017. (Foto: Eddy Bonilla/SIPSE)

Benjamín Pat/SIPSE

CHETUMAL, Q. Roo.- Los partidos Acción Nacional (PAN), del Trabajo (PT), Nueva Alianza (Panal) y Encuentro Social (PES), no devolvieron el dinero que recibieron para campañas, y cuya aplicación no pudieron comprobar ante el Instituto Nacional Electoral (INE).

Al vencer el plazo, el pasado 20 de este mes, esos cuatro organismos no reintegraron recursos públicos por cuatro millones 086 mil 665.79 pesos, confirmó Mayra Sanromán Carrillo Medina, consejera presidenta del Instituto Electoral de Quintana Roo (Ieqroo).

“En el caso del PES, personal de ese partido se comunicó con nosotros para notificarnos que iban a realizar el reintegro, pero al concluir el plazo que puso el INE, no nos comprobaron la transferencia correspondiente”, detalló.

A partir del 15 de enero, el Ieqroo iniciará los descuentos directivamente de los financiamientos mensuales que reciben los organismos políticos, aunque eso se podrá realizar únicamente en el caso del PAN y PES.

Los partidos del Trabajo y Nueva Alianza, no recibirán durante 2017 recursos públicos, al no haber alcanzado al menos el 3% de la votación emitida en junio pasado, por lo que no pudieron mantener sus prerrogativas.

"Se notificará al INE, para que la obligación pase a las dirigencias nacionales”

“En lo que respecta a aquellos que no tienen financiamiento, se notificará al INE, para que la obligación pase a las dirigencias nacionales”, detalló Carrillo Medina.

Los cumplidos

Los partidos que sí pagaron fueron el Revolucionario Institucional (PRI), de la Revolución Democrática (PRD), Morena y Verde Ecologista de México, aunque este último también recibirá descuentos en prerrogativas, porque solo cubrió una parte del recurso.

El miércoles de esta semana, el Ieqroo transfirió a la cuenta bancaria de la Secretaría Finanzas y Planeación (Sefiplan), el dinero que devolvió el PRD.

La Unidad Técnica de Fiscalización del INE, determinó en septiembre pasado que el PRI no comprobó cinco millones 644 mil 120.21 pesos; el PT, dos millones 033 mil 884.21 pesos; el PAN, un millón 754 mil 883.11 pesos; PRD, un millón 217 mil 122.89; PVEM, un millón 064 mil 503.10 pesos; PES, 215 mil 499.64 pesos; Panal, 82 mil 398.83 pesos, y Morena, 11 mil 876.07 pesos.