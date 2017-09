Inservibles 30 de las patrullas de $52 millones (video)

Edgar Olavarría/SIPSE

CANCÚN, Q. Roo.- Es competencia de Zamir Farah Cen, como director Administrativo de la Secretaría municipal de Seguridad Pública y Tránsito (Smspyt), mantener en óptimas condiciones el parque vehicular, en apego al manual de operaciones de la propia dirección, refirió Samantha Hernández Cardeña, subdirectora administrativa de la dependencia, sin embargo, al menos 30 de 97 unidades arrendadas por el Grupo Empresarial Urfisa S.A. de C.V están fuera de servicio por fallas mecánicas e inclusive por percances viales en perjuicio de más de 900 mil habitantes, a pesar de que fueron destinados más de 52 millones de pesos para robustecer, bajo el esquema de renta, el parque vehicular de la corporación policíaca.

“A manera muy general la problemática que tenemos, las patrullas están 24/7 en funcionamiento, las balatas, para que te des una idea del desgaste, se cambian cada tres semanas y a veces no llegan a las tres semanas, se les tiene que hacer afinación porque no aguantan ni siquiera el mes, obviamente cuando llegan los seis meses ya se les truenan las piezas grandes y por eso tenemos tantas en el taller, piezas grandes y costosas”, detalló la funcionaria.

También te puede interesar: Recursos de policía en bicicleta sin ejercer

En ese sentido, Hernández Cardeña reconoció que en el taller se encuentran al menos 30 unidades, por falta de una pieza, vehículos fuera de servicio, aunado que también existen 10 patrullas remitidas al Ministerio Público del Fuero Común (MPFC) por estar sujetas a investigación respecto a percances viales.

El esquema de arrendamiento del parque vehicular (97 unidades) abarcó dos contratos, el primero bajo la licitación pública MBJ-OFM- DRM-LP-04-2016, con una temporalidad de 42 días, entre el 19 de diciembre de 2016 y 29 de enero del presente, para ello fueron destinados 5.8 millones de pesos del erario municipal, posteriormente, a través del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (Fortamun) se concursaron 46 millones 402 mil 122 pesos, por medio de la licitación MBJ-OFM- DRMFORTAMUN-LP-012-2017, vigente hasta el próximo 31 de diciembre del año en curso.

Fue el pasado 9 de enero, que la actual administración anunció como histórica la entrega de nuevas y modernas unidades de última generación para el Ayuntamiento, como parte de las estrategias para fortalecer el parque vehicular de la Secretaría Municipal de Seguridad Pública y Tránsito (Smspyt), que recibió 10 patrullas “ChargerPolice” 2016 de ocho cilindros, 30 camionetas pick up Ram doble cabina, 17 carropatrullas Altima, 25 motocicletas Harley Davison y 15 marca KTM.

De acuerdo con la estructura orgánica de la Smspytm, pese a que la Dirección Administrativa a través de la Coordinación Administrativa delega al Enlace Administrativo la operatividad del Departamento de Mantenimiento y Parque Vehicular, la operatividad y funcionamiento es competencia directa de Farah Cen, ante el titular de la dependencia policiaca e inclusive del edil benitojuarense, según refirió Hernández Cardeña.

En su momento, Héctor José Contreras Mercader, oficial Mayor benitojuarense, aseguró que la empresa está obligada a responsabilizarse y reponer aquellos vehículos involucrados en algún accidente a través de la ajustadora o aseguradora de Urfisa, conforme a cláusulas del propio contrato, ya que se encuentran fuera de circulación al menos 30 unidades en arrendamiento más el propio parque vehicular de la dependencia policíaca.

Lo anterior, no sólo evidencia que el grupo empresarial incumple con términos de la licitación MBJ-OFM- DRMFORTAMUN-LP-012-2017 para la contratación del servicio de arrendamiento de vehículos para ser utilizados como patrulla, bajo el esquema “Policía de Proximidad Social”, en apego a la convocatoria pública nacional número 10, ejercicio fiscal 2017, que por concepto de arrendamiento recibieron 52 millones 202 mil 122 pesos, a pesar de que 30 de 97 unidades, entre motocicletas y vehículos, se encuentran fuera de circulación, y ha incumplido con el reemplazo correspondiente.

La Dirección Administrativa debe mantener en óptimas condiciones el parque vehicular y coadyuvar no sólo en la prevención del delito sino también en salvaguardar la integridad física de visitantes locales, nacionales e internacionales, en apego al propio Manual de Organización, no obstante, Farah Cen al no estar sujeto a indicadores de desempeño, se exime de esa obligación.

(Video: Sergio Orozco)