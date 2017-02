Redacción

CANCÚN, Q. Roo.- El Caribe Mexicano es sin duda uno de los lugares más emblemáticos del mundo, donde miles de artistas nacionales e internacionles vienen a vacacionar, y claro, también a trabajar.

Ya sea una escapada romática o un set de locación para grabar una película, muchas personas eligen las playas de Quintana Roo, como la sede de sus eventos laborales o personales.

También te puede interesar: Llega a Cancún el Circo de los Espantos ¿Te atreverás a ir?

Tal es el caso del actor y cantante PeeWee, quien compartió a través de sus redes sociales, imágenes de la grabación de su nuevo video: ''Me Provoca y Me Domina'', con sede en el Secrets Playa Mujeres Golf & Spa Resort All Inclusive Adults Only de Cancún.

El lanzamiento de su nuevo sencillo esta programado para el día 2 de marzo, para que todos sus fans puedan disfrutarlo.