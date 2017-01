Raúl Caballero/SIPSE

CANCÚN, Q. Roo.- Su pasión por mantener un cuerpo envidiable y saludable la convirtió en campeona del fisicoconstructivismo; su meta ahora es conseguir su carnet profesional y participar en eventos mundiales.

También te puede interesar: Famosa chica fitness de Instagram se pasea por Cancún

La joven Brenda Sosa, quien también se dedica al modelaje, subió como la espuma después de su debut en esta disciplina. Sus constantes actuaciones en campeonatos nacionales e internacionales la encumbraron como la mejor de Quintana Roo.

Fue a la edad de 19 años cuando decidió meterse a un gimnasio para mantener la figura, y le fascinó tanto que ya no lo pudo dejar.

¿Cómo inicias en el mundo del fisicoconstructivismo?

-Siempre practiqué deportes, pero un día en la universidad decidí ingresar al gimnasio AM Gym para mantener mi figura, y fue ahí donde me animaron para participar en un concurso y logré terminar en tercero, fue en el 2012. Fue algo increíble, jamás me imaginé que me gustara tanto, así que fue a partir de ese momento cuando le tomé pasión a esta disciplina.

¿Cómo fue tu etapa de niña y adolescente?

-Bueno, cuando tenía cuatro años mis papás me metieron a la gimnasia olímpica, ahí estuve hasta los 10 años; posteriormente, en la primaria practiqué básquetbol y danza. Fue hasta la secundaria y preparatoria cuando me dediqué al fútbol, esto cuando tenía entre 15 y 19 años.

¿Qué significó para ti ganar una competencia?

-Estaba tan emocionada, que decidí hacer del fisicoconstructivismo mi mundo. Fue exactamente a los 22 años cuando conocí a Alfredo Muñoz, mi entrenador, quien me guió hasta lo que soy ahora.

¿Desde 2012 empezaste a brillar?

-Creo que aproveché mi momento. Gracias al régimen duro de entrenamientos con Alfredo logré mantener el campeonato estatal hasta este 2016, son cuatro años consecutivos que tengo ese reinado, claro, también los campeonatos nacionales del 2013 al 2016. Lo que no he logrado es el absoluto en el “Mr. México”, es muy difícil, sin embargo por lo general siempre gano en mi categoría de bikini.

¿Es complicado mantener tu figura?

-Sí es complicado, pero no imposible, hay que tener mucha voluntad y trabajo de gimnasio, claro, acompañado de una buena alimentación y tus suplementos alimenticios. No solamente es el gimnasio, tienes que controlar tu hambre 22 horas al día; incluso, para llegar a un alto nivel, uno mismo debe preparar sus alimentos y mantener un trabajo de tres horas diarias.

¿Rompes las dietas?

-Trato de cuidarme al cien por ciento. Como sano, pero somos seres humanos y la verdad sí hay antojos; sí lo hago (romper la dieta), pero claro, cuando no estoy en competencia. El régimen es divertido, pero al cuerpo también hay que darle diversión de vez en cuando.

¿Cualquier persona alcanzaría una figura escultural?

-Sí, es cuestión de ser disciplinado, y que te guste, pero también la genética tiene mucho que ver, las mujeres pueden desarrollarse, pero lo hacen más lento que los hombres.

¿Cómo combinas trabajo y entrenamiento?

-No es fácil, pero debemos hacer sacrificios y eso lo viví desde que estaba estudiando, trabajaba, estudiaba y entrenaba. Ahora estoy dedicada al cien al gimnasio y es más fácil, pero es como todo; hay que tener tiempo.

¿Hasta dónde quieres llegar?

-Quiero obtener mi carnet profesional, dedicarme en cuerpo y alma a esta disciplina hasta donde pueda, es un deporte que me apasiona y creo que en 2017 lo vamos a lograr.

¿Qué les aconsejarías a las mujeres?

-Lo primero es que hagan ejercicio, que no se dejen engordar y que se mantengan sanas, este deporte se ve difícil, pero es muy fácil. Practiquen cualquier deporte y siempre estén activas.