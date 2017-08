Perla Tun bloquea proyectos de obra pública en Cozumel

Gustavo Villegas/SIPSE

COZUMEL, Q. Roo.- El gobierno municipal de Cozumel está aislado, se ha alejado de la gente y no tiene una buena relación con el Gobierno del Estado de Quintana Roo, lo que impide que avance, coincidieron los legisladores Gabriela Angulo Sauri y Jesús Alberto Zetina Tejero, este fin de semana durante una visita a la isla.

Gabriela Angulo reveló que se presentó un proyecto de ampliación y modernización de la clínica del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste) desde hace seis meses sin que se haya recibido respuesta.

Jesús Zetina manifestó que es innegable que la presidenta municipal, Perla Cecilia Tun Pech, no tiene una buena relación con el gobernador, Carlos Manuel Joaquín González. En cuanto a la seguridad dijo que ya no se puede tapar el sol con un dedo y que el gobierno de la isla ya ha sido rebasado desde hace mucho tiempo.

El viernes Gabriela Angulo y Jesús Zetina visitaron su municipio como parte de las actividades en las que pretenden dar a conocer a la ciudadanía que votó por ellos sobre las acciones que han emprendido para su beneficio.

Angulo Sauri al ser cuestionada sobre la dificultad de su labor cuando no existe colaboración por parte de Perla Tun, calificó la situación de desesperante pues si se trabaja conjuntamente se beneficiarían los cozumeleños.

Puso como ejemplo que existen fondos financieros de origen federal, cuyo monto no reveló, que servirían para ampliar y modernizar el servicio que se presta en el Issste y que tanta falta hace a los trabajadores.

Enfatizó que Cora Amalia Castilla Madrid, delegada de esta dependencia en Quintana Roo, solo le ha puesto como condicionante la adquisición de un terreno nuevo o bien donar el predio de la estación de bomberos que colinda con el nosocomio.

El plan, del cual tiene conocimiento el gobernador, es conocido por la presidenta, lo que significa subir el nivel de la clínica y por ende la mejorar sus servicios pero simplemente ha mostrado desinterés pese a que el recurso se puede perder.

Otro ejemplo es el campo de béisbol, Javier Rojo Gómez, cerrado a los usuarios varias semanas por el mal estado de las instalaciones. Gabriela Angulo se dio a la tarea de solicitar apoyos a la Comisión para la Juventud y el Deporte de Quintana Roo que a su vez le notificó al ayuntamiento la disposición de financiar su rehabilitación. Sin embargo la respuesta fue que estos recursos no hacían falta.

Jesús Zetina fue cuestionado sobre el aislamiento y rompimiento de Perla Tun con la ciudadanía, los legisladores y hasta con el gobernador del estado, contestó que si bien la administración de Perla Tun ha tenido aciertos como el de sanear la finanzas del municipio mantiene en sus dichos la política de distanciamiento y rompimiento, errónea y fallida.

“Es lo que le ha estado haciendo mal a su gobierno. Hay ruptura, hay distanciamiento y no lo digo yo… se ve. Viene el gobernador a Cozumel y no está la edil en sus eventos y los diputados no podemos trabajar con la edil porque nos exige que la dejemos sola”, recalcó.

Planteó estar seguro que con el arribo de la Policía Estatal a la isla de las golondrinas se va a recuperar la tranquilidad perdida de este destino. La delincuencia en Cozumel, acusó, parece estar de fiesta pues ya no busca la oscuridad de la noche, asalta y roba a plena luz del día sin ningún temor.

Siendo dirigente de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac) de Cozumel y en su etapa como diputada por el municipio insular Perla Cecilia Tun Pech fue una dura crítica del trabajo de los gobiernos municipales.

Una de sus exigencias, documentada en varias ocasiones por la prensa local, era un mejor trabajo de los legisladores y una estrategia definida en materia de seguridad para la isla. Sin embargo, en los primeros meses al frente de su administración, la alcaldesa dejó muy claro a los diputados locales que no eran bienvenidos en la isla y les exigió dejar su isla donde ella gobierna para su pueblo.