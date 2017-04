Perla Tun rompe récord en renuncias de su gabinete presidencial

Gustavo Villegas/SIPSE

COZUMEL.- Una baja más en el gabinete de Perla Cecilia Tun Pech se confirmó el miércoles luego de que fuentes al interior del palacio municipal revelaran que desde el 15 de abril la directora del Centro de Acopio de Materiales Reciclables (CAMAR), Elisa Fernanda Martínez Arteaga, abandonó su puesto por falta de condiciones para llevar a cabo su labor.

La renuncia se da a menos de una semana de que Luis Enrique Enríquez Rodríguez, director del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, el segundo desde que Perla Tun asumió el poder; hiciera lo mismo. La última declaración de la alcaldesa en torno a las renuncias es que quienes dejan su puesto son ineptos, poco profesionales y que no llena las expectativas.

En el primer minuto de primer día de octubre del 2016 Perla Tun asumió el cargo como la primera mujer alcaldesa en la historia política de Cozumel. Su llegada se dio con grandes expectativas por las promesas de campaña y el pregonado cambio en el sistema de gobierno y de partidos políticos en el poder.

El tres de octubre la alcaldesa presentó a los miembros de su gabinete en las que fue una de las pocas ruedas de prensa que dio a los representantes de los medios de comunicación con quienes hasta la fecha mantiene una guerra por considerarlos artífices de acciones desestabilizadoras de su gobierno.

Ese día hizo público que los sueldos de los miembros de su gabinete serían más altos que los que percibieron los de la administración municipal 2013-2016, esto debido a que "son gente profesional, bien preparada y que dejaron sus empleos para sumarse a sus proyecto" (sic).

A finales de enero del año en curso concedió una entrevista a un medio de comunicación digital y cuando se le preguntó sobre las renuncias declaró: "para la gente que es floja, para la gente que es mediocre, si es difícil trabajar conmigo. Soy muy exigente" (sic).

Elisa Fernanda Martínez Arteaga, es la cuarta persona que se da de baja. (Foto: Gustavo Villegas/SIPSE)

Ayer miércoles se pudo confirmar que la titular de CAMAR se suma a la lista de las personas que la alcaldesa ha etiquetado se esta manera. Elisa Martínez trabajó antes por años en la empresa Promotora Ambiental, S.A. (PASA); la cual se encarga de prestar el servicio de recolección de basura en el municipio.

"Su renuncia fue irrevocable y efectiva a partir del 15 de abril pero la alcaldesa no le aceptó la renuncia debido a que no hay quien la cubra en su puesto. Pero de todas formas ella no está asistiendo a trabajar porque ya no es parte del equipo de la presidenta", declaró el informante quien pidió no ser citado pero que aseguró que la información es verídica.

En tan solo siete meses Perla Tun tiene el récord de más renuncias en la historia de los ayuntamientos de Cozumel que inicio en el año de 1975.

Entre sus funcionarios de primera línea que ha dimitido están el director de Seguridad Publica, quien duró en el cargo 28 días y le siguieron los titulares del DIF, Comunicación Social, Desarrollo Urbano, Desarrollo Social y la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia; eso sin tomar en cuenta a funcionarios de menor rango con lo que se sumarían ya más de una docena.

Cabe mencionar que el DIF va por su tercer relevo ya que Luis Enríquez sería el segundo a la cabeza de esta área del ayuntamiento desde que Gladys Tun, hermana de la presidenta los preside.