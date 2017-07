Agencia

COZUMEL, Q. La alcaldesa de Cozumel, Perla Tun, y la regidora Georgina Ruiz, se enfrentaron verbalmente durante una sesión para modificar el Presupuesto de Egresos de 2017.

Ruiz Chávez fue candidata a la presidencia municipal de Cozumel mediante la coalición "Somos Quintana Roo" que impulsaba el Partido Revolucionario Institucional (PRI), además de ser esposa del último edil Fredy Marrufo, a quien se le acusó de malversación de fondos durante su administración, informa el portal SDP.

También te puede interesar: No le alcanza: Perla Tun pide más recursos

La alcaldesa panista conquistó la localidad durante la pasada elección municipal y denunció un daño al erario de casi 406 millones de pesos por parte de su antecesor priista.

A partir de la hora 01:07:10 puedes ver el inicio de la discusión:

La discusión se desató debido a que la funcionaria cuestionó a la alcaldesa sobre ciertos puntos que propuso durante su campaña electoral en 2016 y no se han cumplido, principalmente, Georgina Ruiz destacó los comités ciudadanos, y dijo que considera importante que se lleven a cabo porque "el que nada teme, nada debe".

Perla Tun respondió que hay cosas de las que están más hartos los cozumeleños y destacó el desvío millonario de recursos, "de eso ya no queremos más, por eso me eligieron, hay quienes perdieron y están de regidoras y deben tener la madurez de aceptarlo".

La regidora siguió hablando de obras que no se han realizado y de la aplicación de recursos para el proyecto Smart City, a lo que la presidenta municipal de Cozumel respondió: "Sí gestionó un recurso (Fredy Marrufo) de Smart City, que dijo que le iba a costar 40 millones de pesos y a nosotros nos costó 15 millones, pero nosotros no nos robamos nada como lo hizo su esposo, y tenemos pruebas, no estoy mintiendo".

“Entonces regidora ya por favor pare, ya perdió, ya pasaron las elecciones, estamos en otra etapa vamos a construir (...) Su marido será recordado por los siglos de los siglos como lo que es: endeudando la isla. Ya basta deje de hacer este tipo de escenas, no es presidenta, es regidora, ubíquese por favor”, le espetó Perla Tun Pech a su rival en la contienda.