Gustavo Villegas/SIPSE

COZUMEL, Q.Roo.- Existe un alto índice de impunidad en Cozumel y eso corresponde a la Fiscalía, reviró Perla Cecilia Tun Pech a la vice fiscal de Quintana Roo, Rosaura Villanueva Arzápalo. Aseguró además que no existe crimen organizado en su municipio, aunque no reveló la fuente de esta información.

Por su parte la regidora Georgina Ruiz Chávez cuestionó que en ocho meses del actual gobierno sólo se hayan realizado dos reuniones de seguridad con otras instancias, cuando estas deben llevarse a cabo, mínimo, una vez por mes.

La semana pasada, Villanueva Arzápalo respondió a declaraciones vertidas por la alcaldesa en audiencias públicas donde responsabilizaba a la Fiscalía del Estado de no aceptar las puestas a disposición que hacen los elementos de Seguridad Pública ante los ministerios públicos y liberar a los delincuentes capturados. La abogada, como se dio a conocer en este medio, contestó que esto es sólo una justificación, ya que los hechos hablan por sí mismos.

“Simplemente no hay patrullas, no hay seguridad y los índices delictivos han incrementado”, y agregó que el trabajo de prevención del delito le corresponde al municipio. En la más reciente audiencia pública realizada la noche del 15 de junio en el parque Inviqroo Cuzamil, en la colonia del mismo nombre, la alcaldesa dijo que no es su intención culpar al Ministerio Público pero subrayó que hoy tenemos (en Cozumel) un alto índice de impunidad, y que eso le corresponde al Ministerio Público, administrar la ley.

Ante los asistentes, dijo que hace unos días acompañó a una de sus colaboradoras a presentar una denuncia al Ministerio Público y que el hacerlo les tomó tres horas y “con un trato terrible”.

También aseguró que en su municipio no hay crimen organizado y no dio cifras de delitos del fuero común, como el robo a casas y a comercios, y asaltos a mano armada que están afectando al municipio.