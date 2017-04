Usan estación de Bomberos para almacenar cadáveres de perros

Gustavo Villegas/SIPSE

COZUMEL, Q. Roo.- Una denuncia anónima por parte de elementos del cuerpo de Bomberos en la isla, reveló que las instalaciones de la Base 2 son utilizadas como depósito de cadáveres de perros por parte del Ayuntamiento. La denuncia fue confirmada, ya que en el área de estacionamiento existe un congelador en el que hay los restos de fauna callejera.

Según informes proporcionados por personal de la Sociedad Humanitaria, este es un procedimiento que viola protocolos sanitarios. Todavía no hay sanciones contra funcionarios involucrados en el sacrificio de 22 perros por un brote de moquillo.

A lo largo de la semana, bomberos hicieron llegar información de que la estación número dos localizada en la avenida Claudio Canto con 65 avenida, era utilizada para almacenar en un congelador los restos.

Pero no sólo esta era la queja, los 'comefuego' denunciaron que están haciendo el trabajo de los empleados de la subdirección de Salud municipal que dirige Carlos Aké García, para levantar cadáveres de perros en la vía pública en vehículos de la corporación de auxilio.

Ayer viernes, las denuncias se pudieron confirmar pues en el andén de estacionamiento está instalado dicho congelador con animales embolsados, pero se desconoce a donde irán a parar.

Riesgos

De manera extraoficial, se pudo obtener información de que eran cuatro perros y un gato congelados que fueron retirados por Carlos Tec, subdirector de Centro de Control Animal y la coordinadora del mismo, Lisset Fernández del Castillo.

Víctor May de Jesús, parte del cuerpo de veterinarios de la Sociedad Humanitaria en la isla, explicó que el mantener los cuerpos congelados es una buena estrategia, no así el que estén en instalaciones no adecuadas para ello.

El protocolo correcto es que el personal y los vehículos que manejan estos restos tengan conocimiento de cómo hacerlo, pues antes de su congelamiento son un foco de infección para mascotas y perjudiciales para la salud humana.

En Cozumel no existe un incinerador, equipo necesario para la disposición final de los cadáveres, por lo que esta agrupación cuenta con un congelador en un área especial de sus instalaciones y contrata los servicios de una empresa especializada para la quema cada semana.