Personal será investigado tras riña en la cárcel de Playa del Carmen

PLAYA DEL CARMEN, Q. Roo.- La presidenta municipal, Cristina Torres Gómez, aseguró que todo el personal adscrito a la cárcel, especialmente quienes estaban en horario laboral, incluida la directora serán investigado por la violencia desatada la mañana de este miércoles al interior del Centro de Readaptación Social, hecho que los obliga a presionar el traslado de quienes cometieron delitos federales.

“Hay que tomar todas las declaraciones necesarias, hay que desahogar las declaraciones de los internos, los custodios los guardias de seguridad, para saber quiénes originaron esta riña y hacer las indagatorias (…) He pedido que a todos los comandantes, tanto de custodios como de Seguridad Pública se les haga declarar”, dijo.

En caso de encontrar responsabilidades por omisión o incluso colaboración del personal en los hechos ocurridos la mañana de ayer serán castigados conforme a derecho o que se hagan las remociones correspondientes, agregó.

Torre Gómez dijo que, independientemente de si el conflicto que originó la riña es personal entre los internos, es necesario que se acelere el traslado de los reos que cometieron delitos del orden federal incluidos cinco que son considerados como de alta peligrosidad, y bajar los niveles de sobrepoblación de la cárcel.

“Lo pedimos desde el principio, no solamente por la naturaleza de los reos porque es un Centro de Retención y no es un Cereso, y las condiciones que tiene no son las óptimas. Estamos trabajando pero era indispensable no llegar a estos extremos (…) por protocolo no deben estar ahí”, comentó.

Hay cerca de 700 internos, pero la capacidad es para albergar a 320.

Por lo pronto anunció que se harán más fuertes las revisiones para las visitas de quienes están en la cárcel, para evitar que se vuelvan a introducir armas de fuego como las que portaban ayer algunos reclusos.

“Pido la comprensión de amigos y familiares, de la propia Comisión de Derechos Humanos a quienes les pido que estén presentes, porque las revisiones van a ser cada vez más fuertes para que no lleguemos estos (…) tenemos que subirle el tono a los mecanismos de revisión al interior y de acceso”, dijo.