Adrián Barreto/ SIPSE

PLAYA DEL CARMEN, Q. Roo.- Defensores de los derechos de personas discapacitadas y con VIH lamentaron que persista la discriminación en la comunidad solidarense para con esos sector de la sociedad, pese a las campañas informativas y de concientización para hacer de esta ciudad una más incluyente.

Rudolf Geers, presidente de asociación civil Vida Positiva, dijo que el estigma que pesa sobre las personas con VIH es porque se cree que el virus se contagia cuando en realidad se transmite, y esa primera concepción de la ciudadanía no infectada les autolimita el contacto con quienes sí lo están.

Recordó que el año pasado se registraron 12 casos de personas que fueron removidas de sus trabajos por tener VIH, y es común que muchas empresas apliquen exámenes a sus trabajadores para detectar VIH y consumidores de drogas, una práctica que está prohibida pero además se hace para despedir a las personas.

Inclusión de la ciudad

Por su parte Rafael Barragán Vázquez, coordinador municipal de Inclusión y Equidad de Género, lamentó que haya un rezago en la inclusión de la ciudad, y pese a las campañas de concientización que realizan diversas organizaciones que luchan contra la discriminación como Vida Positiva “el cambio no se va a generar si las personas no lo sienten en su corazón, esos cambios no se logran porque depende de lo que la gente cree y siente”.

Han tenido información de las limitaciones que tienen las personas con alguna discapacidad, que incluso consideró más inmediatas de quienes portan VIH, pues quien es ciego, por ejemplo, está a la vista de todos.

“Tenemos un caso muy interesante con las personas ciegas que dependen de sus perros guía, por ignorancia centros comerciales no permiten la entrada a personas con perros guía y muchos taxistas no los suben a sus vehículos, pero todo eso por mera ignorancia”, dijo.

Aseguró que los perros guía tienen una certificación de sanidad muy grandes, por lo que buscarán revertir esas prácticas entre los transportistas.

Este viernes Vida Positiva y con el apoyo de Inclusión y Equidad de Género realizará un acto de concientización en el marco de Día de la Cero Discriminación que se conmemora el 1 de marzo, aunque aún no está definido horario ni lugar.