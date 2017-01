Cinco pescadores de Isla Mujeres salieron a pescar en marzo y ya no regresaron.

Pedro Olive/SIPSE

ISLA MUJERES, Q. Roo.- Un día como hoy, pero de hace nueve meses Jorge de la O.N., Marcos N., un marinero conocido como “Chantilly” y dos más, eran esperados en casa luego de salir al mar a pescar tiburón; sin embargo, su regreso no se concretó hasta la fecha, ya que desaparecieron y no hay rastros de la embarcación “Anastacia”, en la que navegaban.

Zuleyma N, esposa de uno de los pescadores, recordó con tristeza y esperanza a su pareja en la cena de Navidad pasada, pues fue el gran ausente; sin embargo, aún tiene la ilusión de que el ahora desaparecido y padre de sus hijos regrese.

También te puede interesar: Familiares de pescadores desaparecidos llevan 7 días rezando (video)

“Hay fe por parte de todos nosotros, ha pasado mucho tiempo, sabemos que existe la posibilidad de que no esté con vida, como también de que lo tengan en alguna parte del mundo, no pudieron desaparecer así nada más”, dijo Zuleyma N.

Los cinco isleños partieron al mediodía del 30 de marzo pasado, para capturar tiburón, como parte de sus tareas para mantener a sus familias, su regreso estaba previsto para la tarde del 31 del mismo mes; sin embargo, esto no fue posible.

Según las investigaciones de Capitanía de Puerto de la ínsula, el último punto donde hubo conexión con la embarcación “Anastacia”, que pertenece a la expareja de Jorge de la O N, fue en la zona norte de Cozumel, cerca de las 10 de la mañana del jueves 31 de marzo, después de eso ya no hubo noticias de los pescadores.

Hasta hoy no hay rastros o restos de la embarcación, una teoría es que se hundieron en algún punto de su trayecto.

Búsqueda

Autoridades de la Secretaría Armada de México de la Quinta Región Naval, Capitanía de Puerto, compañeros de cooperativas pesqueras, y demás, recorrieron el Golfo de México hasta llegar a aguas frente a Campeche, y toda la costa de Quintana Roo, hasta Tulum, siguiendo las corrientes marinas, que pudieran habérselos llevado.

Los operativos ahora han terminado por parte de las autoridades, sin embargo hasta la fecha pescadores de diferentes cooperativas, aprovechan sus aventuras mar adentro, para revisar si no hay restos de la embarcación en las profundidades del mar.