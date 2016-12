Solo puedo decir que es triste leer este tipo de notas, pero mientras nos sigamos sintiendo los "juan camaney" del volante, los superhumanos, y el típico que dice a mi no me pasa, chingue su si aguanto otro ratito, si le piso mas se me quita el sueño... pues no señores el cuerpo es el cuerpo y después de un par de horas de manejo en carretera el cansancio siempre se hace presente...

y mucho mas si no saben manejar o si van distraídos con el celular porque como dicen esta carretera es recta y me aburre verdad?

Hay un lema que uso y dice no importa lo bueno y profesional que seas para manejar, siempre cuidate de los "pen.....s" de tu alrededor porque no vas solo en la calles y en carreteras, no creen?