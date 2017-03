Piden acelerar entrega de licencias inmobiliarias

Adrián Barreto/SIPSE

PLAYA DEL CARMEN, Q.Roo.- Egresados de quinta generación de las capacitaciones de los Servicios Inmobiliarios de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) esperan que se dé celeridad a la entrega de licencias que los acredita ante la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda como asesores inmobiliarios, documento que tienen únicamente 50 personas.

En el marco de la entrega de certificados de la quinta generación que hace el sector inmobiliario de la Canaco, pidieron a Pablo Alcocer Góngora, presidente de la organización, y a Carlos González Pacheco Vázquez, sub secretario en la Seduvi, que se gestionen esas licencias no solo para estar dentro de los marcos legales sino para tener una carta de presentación y mejor competencia con quienes no se han profesionalizado.

Carlos González Pacheco lamentó que haya un desfase entre quienes se han certificado y han pagado su matriculación y que la pasada administración no haya cumplido igualmente para satisfacer el reconocimiento profesional de los asesores.

“Sé que están pagando las matrículas y vamos a pedir ese recurso a Sefiplan para poder imprimir todo, y además tenemos que organizarnos para ver quiénes van a hacer las capacitaciones, nosotros tenemos la obligación de tenerlas para ustedes en tiempo y forma”, dijo el funcionario.

Alcocer Góngora indicó que darán seguimiento ante la Seduvi para que a quienes sí cumplieron con todos los requisitos exigidos le sea entrada su licencia, por lo que esperan que gradualmente se vaya mitigando el rezago que existe, pues actualmente solo 50 de 200 personas que se han certificado ante la Canaco son los que cuentan ya con ese documento.

“Invito a quienes les ha faltado un documento o por algo le detuvieron su trámite a que cubra ese faltante para que no se aplace más la entrega, y vamos a gestionar que Seduvi dé celeridad a esas licencias”, dijo.