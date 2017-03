Piden cambio de director de Cobach

Tony Blanco / SIPSE

JOSÉ MARÍA MORELOS, Q. Roo.- Por falta de liderazgo y no cumplir con las expectativas al frente del Colegio de Bachilleres plantel Sabán, maestros de esa institución piden a las autoridades correspondientes el cambio del director Victoriano Noh Caamal.

Los 12 maestros que laboran en ese plantel suspendieron clases la mañana de este martes por dos horas, como protesta para que las autoridades educativas tomen cartas en el asunto, ya que desde hace dos años están solicitando el cambio.

Permanecieron frente al plantel con algunas pancartas en las manos en las que se leía “Basta de chantajes y presiones queremos trabajar en armonía”, “Exigimos la remoción del biólogo Victoriano Noh Caamal”, “Un buen plantel merece un director de calidad, respuesta a nuestra petición”.

Jairo Pacheco Pérez, coordinador de la zona centro del Sitacobaqroo explicó que urge tomar medidas sobre estas peticiones e hizo un llamado a las autoridades de Educación a que lo cambien, ya que carece de liderazgo y no hace nada a favor del plantel.

“El director no tiene la capacidad de gestión y no tiene liderazgo. Es muy pasivo y no hay compromiso de su parte. Las actividades que se hacen nosotros las guiamos. No está haciendo su trabajo y el plantel está decayendo poco a poco, y por eso pedimos que sea una escuela ejemplar, pero el director no hace nada al respecto,” indicó el entrevistado.

Por su parte, la maestra Loyda Gómez Ojeda, dijo que hace un año metieron un oficio a la Dirección General para pedir su cambio, pero no han sido escuchados, “Hace una semana metimos un oficio y no nos dan respuesta, pedimos que nos escuchen,” señaló.

Ambos coincidieron que por el momento harán un paro de dos horas para no afectar a los 269 alumnos, pero de no tomar cartas en el asunto por parte de la Dirección General adoptarán medidas más drásticas.

El grupo de 12 profesores permaneció por dos horas frente a la entrada del plantel e insistieron para que tomen en cuenta sus peticiones, ya que no desean afectar a los estudiantes.