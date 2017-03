Pierde CAPA hasta treinta y seis millones por fugas

Ángel Castilla / SIPSE

CHETUMAL, Q. Roo.- Francisco Gerardo Mora Vallejo, gerente de CAPA en el Estado precisó que 60% del agua que extrae se pierde en fugas y representa una pérdida mensual de tres millones de pesos, por lo que cuadrillas de la paraestatal laboran para detectar las fallas y realizar la reparación correspondiente, acciones que se dificultan por la permeabilidad del suelo.

“Lo más grave es que no estamos dando el servicio con la calidad y la cantidad necesaria a los usuarios del sistema de la CAPA. El problema fundamental es el abastecimiento de agua, los pozos de González Ortega nunca fueron tratados. Las bombas no son las adecuadas, no tenemos bombas de reposición, no tenemos tableros de control y para dar un abastecimiento necesitamos reponer un tramo de tubería, pero se desconoce la cantidad exacta para reparar.

Tenemos un estimado de eficiencia física del agua extraída del 40%”. Indicó que esta situación influye en el servicio que se otorga, en la fuerza del agua u horas en que se otorga el servicio en algunas zonas de la ciudad, por lo que realizan una revisión minuciosa para detectar las tuberías con el mayor estrés.

Mora Vallejo agregó que a pesar de tener los pozos de González Ortega al 100%, inyectar la presión que se necesita, reventaría las tuberías de algunos pozos.

El total de agua que se distribuye a Chetumal, Calderitas, Xul-Há, Luis Echeverría y Subteniente López es de mil 41 litros por segundo Luis Miguel Aguilar Amar, gerente del organismo de la CAPA en el municipio capitalino informó que en Chetumal existen mil 200 fugas subterráneas de agua potable para lo que necesitan 100 millones de pesos para reparaciones.