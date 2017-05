¡Entérate! Pierde el estado franja fronteriza

Ángel Castilla / SIPSE

CHETUMAL, Q. Roo.- Para el Gobierno del Estado de Quintana Roo, la controversia constitucional por los límites territoriales entre Campeche y Yucatán es un tema legalmente agotado, y pierde aproximadamente 10 mil kilómetros cuadrados.

Francisco López Mena, secretario de Gobierno, dijo que a pesar de las pruebas presentadas por el Estado para recuperar la franja, el Senado de la República y la Suprema Corte de Justicia de la Nación se declararon incompetentes.

Jurídicamente, expresó, el asunto está concluido, no hay ningún recurso para presentar por los procedimientos iniciados. La entidad pelea con Campeche cuatro mil 810 kilómetros cuadrados, y con Yucatán, cinco mil 400 kilómetros cuadrados de tierra.

Dijo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) tomó la determinación de archivar el caso después que el Senado de la República dictaminó que no es su competencia la resolución del conflicto.

“Legalmente, el asunto no existe, jurídicamente no es un caso pendiente, han sido muchos años de proceso en los que se demostró que el territorio debe ser quintanarroense, estoy convencido que de haber existido una resolución iba a ser a favor de Quintana Roo, pero no la hubo”.

Dijo que jurídicamente no hay nada qué hacer, y no está entre los proyectos del gobierno estatal el inicio de un nuevo procedimiento, pues el asunto está legalmente concluido.

Reynaldo Blanco Baeza, presidente del Comité Pro Defensa de los Límites de Quintana Roo, enfatizó que no se puede dar por perdida la franja en conflicto, porque no hay sentencia que así lo indique.

En 1996 el gobierno estatal impugnó ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación el decreto del Congreso de Campeche que creó el municipio de Calakmul.