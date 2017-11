Piloto de la Fórmula 1 'presume' abdomen en Tulum

Agencia

TULUM, Q. Roo.- La Fórmula 1 comienza a poner punto final a la temporada y aunque todavía faltan dos fechas, el piloto Marcus Ericsson, de la escudería Sabuer, no perdió la oportunidad de tomar unos días de descanso en Tulum antes del Gran Premio de Brasil y así lo presumió en sus redes sociales, informa Eje Central.

Thanks Mexico City for this time 💯🤠. Enjoyed it so much that I decided to explore 🇲🇽 a bit more. Next ✈️ Tulum! Any must do's there? #ME9 pic.twitter.com/0J8gldNMW6