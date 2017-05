Alistan tributo a emblemática banda británica

Alejandra Flores/SIPSE

CANCÚN, Q. Roo.- Imagine la música de Pink Floyd en vivo con proyección a 360 grados de imágenes en la pantalla semisesférica del domo digital del Planetario Ka'Yok'. Imagine los temas del álbrum “Dark Side of the moon” sonando sin pausa mientras los ojos se llenan de imágenes especialmente diseñadas para ello. Así será el próximo concierto de The Red Eye Band que será, sin duda, uno de los más memorables tributos realizados en la ciudad a la emblemática banda británica.

Integrada por David Maharas, en el sax, Marlon Bacab en la guitarra, Josué Martínez en el bajo, Aurelio Janeiro en la batería, Rubén Arregui en la voz y con Silvia Rivera en la voz invitada, The Red Eye Band ofrecerá un concierto que tendrá una duración de 90 minutos y permitirá a los asistentes escuchar temas imprescindibles cuando se piensa en Pink Floyd, como “The Wall”, “Whish you were here”, “Shine of your crazy diamonds” y “Learn to Fly”, entre otras.

Considerada un ícono cultural del siglo XX y una de las bandas más influyentes en la historia de la música, Pink Floyd obtuvo gran popularidad gracias a su música psicodélica que evolucionó hacia el rock progresivo con el paso del tiempo. Es conocida por sus canciones de alto contenido filosófico, la experimentación sónica, las innovadoras portadas de sus discos y sus elaborados espectáculos en vivo. Sus ventas sobrepasan los más de 300 millones de álbumes vendidos en todo el mundo.

Programada para un cupo limitado, esta experiencia sonoro-visual espera convocar tanto a amantes de la música de Pink Floyd como a quienes ven en el domo del planetario, algo más que una herramienta para la divulgación científica y lo valoran como un espacio lúdico donde se abren los sentidos y ocurre el asombro. El Concierto Tributo a Pink Floyd, será en punto de las 20 horas del sábado 3 de junio y los boletos ya pueden adquirirse en la taquilla del Planetario de Cancún.