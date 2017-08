Privilegios a burócratas de Cozumel (video)

Gustavo Villegas/SIPSE

COZUMEL, Q. Roo.- Vehículos de Seguridad Pública y de funcionarios del Ayuntamiento de Cozumel que portan placas vencidas, fueron detectados durante un recorrido por las instalaciones del Palacio Municipal y la dirección de la corporación.

Desde el 31 de julio, las autoridades locales dieron a conocer que se implementarían operativos para infraccionar a todos los propietarios de automotores que no cumplieron en tiempo y forma con los trámites de canje de placas, lo cual fue confirmado por la representante de la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan) en la isla, Blanca Ux Mezo, hace un par de días.

Varias motocicletas con el logotipo de la Policía Municipal, estacionadas a un costado de la Dirección de Seguridad Pública, portaban placas vencidas. A unos metros, otros vehículos del mismo tipo y propiedad de los uniformados estaban en la misma situación; esto en el mejor de los casos ya que se detectaron algunas que no portaban la “lata”.

El plazo normal para el emplacamiento venció el 31 de marzo, pero ante la falta de láminas con los registros vehiculares, la Sefiplan determinó ampliarlo para garantizar que todos pudieran hacer el trámite y posteriormente recibir su nuevo registro.

El Ayuntamiento de Cozumel emitió un comunicado en el que se dio a conocer que a partir del día 1 de agosto todo vehículo motorizado que no esté regularizado será sancionado.

“…ya no se dará prórrogas ante esta situación, ya que durante el lapso de tres a cuatro meses se estuvo brindando permisos provisionales, y la población ya no acudía por sus documentos”, reza el boletín que no especifica el monto de la sanción económica.

La multa, según informes proporcionados por personal del área de licencias, corresponde al monto de cinco días de salario mínimo por quebrantar el artículo 44 del Reglamento de Tránsito, esto es unos 400 pesos.

Un recorrido por las principales avenidas de la ciudad permitió constatar vehículos que circulan sin placas o con los registros antiguos.

(Video: Gustavo Villegas)