Benjamín Pat/ SIPSE

CHETUMAL, Q. Roo.- La Secretaría de Infraestructura y Transporte (Sintra) continúa con el rescate de placas de taxi, concesionadas de manera irregular durante la administración estatal anterior, con más de 65 nuevas recuperaciones para un total de 190.

Jorge Portilla Mánica, titular de la de dependencia detalló que la mayor cantidad corresponden al sindicato de Cancún, Playa del Carmen y Tulum.

También te puede interesar: Quintana Roo desecha 70 toneladas de envases de agroquímicos

De acuerdo con la información de la Sintra, entre finales del año pasado y enero de este año se registraron reintegros de 125 placas, de los cuales, 60 fueron en Cancún, 30 en Solidaridad, 25 en Tulum y 10 en Othón P. Blanco.

En las últimas fechas, otros propietarios de placas también se acercaron a la dependencia para entregar otros 50 en Cancún y 15 más en Playa del Carmen.

Ex funcionarios

En Tulum se tienen identificados otros 25, pero que hasta el momento no se han podido recuperar, por lo cual podrían ser canceladas de manera definitiva.

“Son personas cercanas a ex funcionarios. Estamos hablando de concesiones que no se van a emplacar porque estamos viendo la posibilidad de una reasignación, y en aquellos donde no accedan se van a cancelar”, destacó el entrevistado.

Dijo que la revisión continuará y la instrucción es recuperar todas aquellas que se entregaron a familiares, amigos y ex funcionarios.

“En caso en que se haya vendido, el problema pasará a ser para el que compró porque las concesiones son propiedad del Gobierno del Estado. Se entregaron muchas concesiones, pero algunas no están en el sistema y es lo que estamos verificando”, destacó.

Padrón de concesiones

Una vez actualizado el padrón de concesiones, la información se enviará a la Comisión de Transporte de la XV Legislatura del Congreso del Estado, la cual solicitó en días pasados un informe detallado.

Fernando Zelaya Espinosa, presidente de la Comisión dijo que en el presente periodo ordinario de sesiones se atenderán las reformas necesarias para tener un mayor control, entre ellas el retiro de la facultad del Gobernador para otorgar placas de manera discrecional.