Reclaman prórroga para regularización de placas vehiculares

PLAYA DEL CARMEN, Q.Roo.- Ante opiniones encontradas sobre el ‘reemplacamiento’ vehicular en la entidad, las oficinas de la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan) en Playa del Carmen fueron abarrotadas por ciudadanos durante el último día que se tenía como plazo para acceder al subsidio del 50%.

Trabajadores del volante del gremio taxista, ciudadanos comunes y algunos representantes de la comunidad empresarial reconocieron haberse equivocado al dejar al último momento el trámite, ocasionando un par de filas que llegaron a rodear el edificio, sin embargo, otros acusaron que no existió la difusión de información oficial clara para los contribuyentes.

De acuerdo a información oficial, se registró en promedio diario la atención de alrededor de 1200 personas, en los dos puntos de atención por parte de la Recaudadora de Rentas del Gobierno del Estado

“Lo complejo es que hay muchas dudas, la gente no tiene la información de lo que está pasando con los trámites. Hay unos que tienen que hacer el cambio de propietario y no cuentan con la documentación o no está el anterior propietario, por lo regular son facturas endosadas. Además no saben los montos de los recargos, porque no toda la gente tiene acceso a internet para verificar eso antes y no se ve que haya suficiente personal para resolver las dudas de la gente”, dijo Carlos Pérez Nova.

“Pues yo me tarde esta semana media hora en hacer mis tramites de pago de placas nuevas y cambio de nombre y no me lleve más de media hora. Se dividieron dos filas; una para pagar y la otra viene a hacer cambio de propietario y estuvo fluido, la verdad yo si vi buen personal atendiendo”, aseguró Gustavo Morales vecino de la colonia Villamar 1.

Por su parte Yohanet Torres Muñoz, actual Recaudadora de Rentas en el municipio de Solidaridad, dio a conocer que está última jornada saturó las dos oficinas en la ciudad de trámites relacionados al cambio de placas, cambio de domicilios o de dueño de los vehículos, aunque aseguró que fue fluida la atención.

“Hay una variación en el emplacamiento, únicamente de 103 pesos más a partir del próximo primero de abril, esto es en general. Seguirá el subsidio al 100% en cuanto al cambio de propietarios y a tarjeta de circulación, también el pago de la tenencia todo el ejercicio 2017, si el contribuyente está al corriente”, dijo la funcionaria estatal.

Aclaró que las placas que se están entregando únicamente han sido las correspondientes a automóviles particulares y no para servicios concesionados como lo son los taxis, incluso subrayó que aún no se cuenta con una fecha definida para ello. Se dieron dos meses para cubrir la cuota:

A partir del mes de abril los automóviles, camionetas y Autobús: tienen que pagar mil 372 pesos menos el 50% de subsidio quedando en 686 pesos; las motocicletas deben cumlir con el pago de 229 pesos y los remolques 318 pesos, en las oficinas de la Recaudadora de Rentas ubicadas en la calle 1o. Sur esquina con 15 Avenida, de la colonia Centro o pedir informes al teléfono (984) 873 03 23 en un horario de atención al público de las 8:30 de la mañana y hasta las 3:30 de la tarde y en el Módulo de Recaudación, Emplacamiento y Repuve, sobre la avenida Constituyentes, entre Av. 80 Norte y 75 Norte, Manzana 1, Lote 6, de la colonia Ejido, o a la línea de atención (984) 803 45 23 en el mismo horario de oficina.