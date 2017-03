Esperan entregar 100 placas por día (Video)

Pedro Olive/SIPSE

CANCÚN, Q. Roo.- Después de tres meses de que la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan) inició el proceso de renovación de placas para vehículos en el estado, fue hasta ayer cuando la larga espera terminó y se entregaron los metales de los vehículos a los propietarios; algunos esperaban desde enero del presente año.

Las oficinas de Recaudadoras de Renta, que dependen directamente de Sefiplan, iniciaron la distribución de placas a los ciudadanos que cumplieron con el pago de ese concepto desde finales del año pasado, y principios de este; las personas arribaron a las instalaciones entre las 7 y 8:30 horas de ayer, para obtener un buen lugar, y ser de los primeros en pasar.

Hubo personas que llegaron con la intención de cerrar el proceso hoy, sin embargo, después de media hora formados, les dijeron que quienes pagaron en línea antes del fin de semana, deberán esperar a que se refleje el sistema emita la alerta de que ya pueden llevar sus documentos y completar el proceso; en un lapso de 20 minutos, al menos 10 personas se fueron por la misma razón.

Las placas que entregan son blancas con con el número de registro, logo del estado de Quintana Roo, del Gobierno del Estado, y la leyenda (delantera, trasera), en el caso de los carros.

“Realicé mi pago desde que recibí el aguinaldo, manejo un ‘vocho’, no es reciente, sin embargo me apuré a hacer el trámite, y tuve que esperar tres meses para que entonces sí me dieran las placas”, comentó Miguel Medina, ciudadano que acudió ayer por las placas.

La oficina ubicada sobre la avenida José López Portillo, junto a una tienda departamental, fue la que más personas registró, según los trabajadores de la que se encuentra sobre la Andrés Quintana Roo, esquina con Kinic, donde la encargada del módulo, no dio entrevista, debido a que estaba apoyando a los demás colaboradores.

Las placas llegaron desde poco menos de dos semanas, sin embargo, aún realizaban el inventario de los metales, razón por la que se esperó hasta ayer para la entrega formal.

Con datos recabados en el módulo, colaboradores señalaron que tan solo en el punto de la Andrés Quintana Roo con Kinic, esperaban entregar más de 100 al día.