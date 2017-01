Alejandro García/SIPSE

CANCÚN, Q. Roo.- En Quintana Roo la actividad gira en torno al turismo, siendo los sitios más representativos Cancún y la Riviera Maya, y es en buena medida a estos destinos que México alcanzaría el octavo lugar mundial en 2017 en el ranking de la Organización Mundial de Turismo (OMT), que puede verse mermado si no se pone un freno a tiempo a los hechos violentos registrados en los últimos días que han sido catalogados como hechos aislados.

Hasta el momento no se ha emitido una alerta (warning) por parte de Estados Unidos o alguna otra nación, y aunque es una situación que preocupa al sector turístico, la estrategia es lanzar una gran campaña de las miles de cosas buenas que ofrece el estado, para contrarrestar toda la información falsa que se generó en rede sociales, comentó Carlos Constandse Madrazo, vicepresidente de Grupo Experiencias Xcaret.

“Lo importante es que no generemos falsas alarmas, ya vimos el resultado de las redes sociales el día de ayer con varios avisos que no corresponden a lo que realmente sucedió”, mencionó.

Asimismo dijo que es muy pronto para poder ver el efecto que pueda tener la actividad en un futuro cercano, respecto al tema de cancelación en las reservaciones, tema que respaldaron Miriam Cortes Franco, presidenta ejecutiva de la Asociación de Clubes Vacacionales en Quintana Roo (Acluvaq), y Eduardo Paniagua Morales, presidente de la Confederación de Organizaciones Turísticas de América Latina (Copal), quienes refirieron que hasta el momento no se han dado cancelaciones, y por el contrario, con base a las proyecciones anuales, el panorama es favorable.

Los hechos registrados en estos días fueron calificados como terroristas por parte de Roberto Díaz Abraham, ex dirigente de Asociados Náuticos de Cancún (ANC) y cónsul honorario de Hungría en Quintana Roo, porque cumplen con su cometido de amedrentar a la gente, “hay una lucha de poder en todo el estado y no hay una mano dura que ponga orden; a todos los cónsules nos molesta muchísimo la actitud de reto de la delincuencia al gobierno”.

Esperan discurso de Trump

Desde España, Roberto Cintrón Gómez, empresario hotelero, quien acudió a la Fitur, dijo que, “hasta este momento no tengo conocimiento de algún warning (alerta) por parte de Canadá o Estados Unidos y esperemos que no se emita ninguno; con la llegada de Trump habrá que esperar cuál será su discurso con respecto a no viajar a México”.

Asimismo, dijo que hoy por hoy la diferencia cambiaria hace sumamente atractivo venir a México, pues cada dólar ahora rinde mucho más al turista.

En este sentido, también desde el viejo continente, Enrique de la Madrid Cordero, secretario de Turismo, explicó que "el tipo de cambio (lleva más de año y medio a la baja) ayuda a que suba tanto el turismo extranjero como nacional, ya que a los mexicanos les sale más caro salir y optan por viajar más por el interior del país"; el 89% del turismo de México es nacional.

En esta línea, un peso más barato anima a los estadounidenses y a los latinoamericanos a elegir el país como destino de vacaciones al ser mucho más barato para ellos.