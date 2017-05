Detectan fallas en planteles para refugios en Tulum

Sara Cauich/ SIPSE

TULUM, Q. Roo.- Una revisión a las escuelas que servirán como refugio temporal en caso de huracán, mantienen deficiencias que deberán ser subsanadas a la brevedad posible, indica el director estatal de Protección Civil, Lucio Salvador Arguea. Corresponde a la Seyc dotar de lo que corresponda y en algún momento también el ayuntamiento colaborará en el acondicionamiento de estos 72 planteles educativos. La temporada ciclónica inicia formalmente el mes próximo.

Verifican estructuras, eléctricas, sanitarias y verificar y que sirva como refugio, deficiencias que hay pozos de absorción, que necesitan mantenimiento al igual que las instalaciones eléctricas y limpieza general. Laminas que pueden ser proyectiles y hay que retirarlos para garantizar la seguridad.

El problema de casi todos los refugios son los baños, no hay maderas para la protección de ventanas y faltará podar árboles que pueden ser riesgo y la limpieza general de las instalaciones fueron las deficiencias detectadas, agregó Salvador Arguea.

Este día se visitaron 5 planteles para detectar los problemas que haya y puedan ser resueltos a la brevedad posible a fin de que cuando de manera oficial inicie la temporada están listos para alojar a la población que pueda requerir de esas instalaciones. Cecyte, Octaviano Solis, Zamná, telesecundaria Erick Paolo Marrufo, y la primaria Julio Ruelas fueron los centros educativos visitados.

Condiciones climáticas

Puede ser que la temporada se adelante dadas las condiciones climáticas prevalecientes, la fecha oficial del 1 de junio al 30 de noviembre. El 1 de junio se hará la reinstalación del Comité operativo en caso de huracanes y el 15 habrá un curso de capacitación para los administradores de refugios del municipio.

Para aquellos servidores públicos municipales que no atiendan estas responsabilidades, dijo que se puede fincar responsabilidades administrativas. “Se trata de optimizar recursos y que cada uno cumpla con la tarea, en caso de que no cumpla se aplicará la ley de servidores públicos, están obligados a asistir y no enviar a sus representantes, son ellos lo que tienen la encomienda de gobierno”, agregó