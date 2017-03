Sería Romney primer presidente mormón de EU

Agencias

WASHINGTON, D.C.- Si el martes gana las elecciones, Mitt Romney se convertirá en el primer presidente de Estados Unidos de fe mormona, una religión a la que han pertenecido varias generaciones de su familia y que aún hoy es vista con recelo por muchos norteamericanos por el secretismo que la rodea.



Solo los mormones tienen permitida la entrada a sus templos y lugares de culto, por lo que los suegros de Romney no pudieron asistir a la boda de su hija Ann. La pareja se casó en el templo mormón de Salt Lake City, la capital del mormonismo, después de que la joven Ann se convirtió a esa religión, publica Ansa Latina.



Considerada por muchos como una secta, la Iglesia de los Santos de los Ultimos Días, que es su nombre oficial, fue fundada en 1820 por Joseph Smith y cuenta con unos seis millones de adeptos en Estados Unidos, el 2% de la población, que viven sobre todo en el oeste de Estados Unidos.



La mayor parte de la comunidad mormona está asentada en Utah. Tienen unos valores conservadores, no consumen alcohol ni fuman tabaco, y dan parte de sus ingresos a su iglesia, aunque hace tiempo que abandonaron la poligamia.



La familia de Romney ha pertenecido a esta iglesia desde hace generaciones y el joven Mitt, a finales de los 60, predicó como misionero mormón en Francia. Aunque la cultura de la Iglesia de los Santos de los Ultimos Días ha marcado la vida de Romney, la religión ha estado poco presente en la campaña electoral.



Curiosamente este año, ninguno de los cuatro candidatos, dos a la presidencia y dos a la vicepresidencia del país, los demócratas Barack Obama y Joe Biden, y los republicanos Romney y Paul Ryan, es un protestante blanco. Y por primera vez, gane quien gane, habrá un vicepresidente católico. El actual inquilino de la Casa Blanca es protestante, aunque aún hay al menos un 10 por ciento de los estadounidenses que cree que es musulmán.



En el caso de Romney, según decenas de amigos del candidato, la iglesia es su diseño de vida y su única influencia. Su impacto no puede ser separado del de su familia, que está también inmersa en el mormonismo. "Ser un mormón está al centro de lo que realmente es, si raspas y quitas todo lo demás", dijo a The New York Times un miembro de su iglesia hablando sobre Romney.



